Bocas del Toro| Fuertes vientos afectan cuatro viviendas y derriban 17 árboles en esa provincia

Los árboles caídos interrumpieron temporalmente la circulación en la vía entre Almirante y Chiriquí Grande, así como en la carretera que comunica Chiriquí Grande con la provincia de Chiriquí.

Bocas del Toro/Cuatro viviendas resultaron afectadas por desprendimientos de techo y 17 árboles cayeron sobre las vías que conectan Bocas del Toro con Chiriquí debido a los fuertes vientos registrados en las últimas horas, según un informe preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las viviendas afectadas están ubicadas en Punta Róbalo, distrito de Chiriquí Grande, informó Sandra Blake, directora regional del Sinaproc en Bocas del Toro.

“En el día de ayer, por las fuertes brisas que se dieron, se vieron afectadas cuatro viviendas en el sector de Punta Róbalo, corregimiento del mismo Róbalo, distrito de Chiriquí Grande. Esas viviendas fueron afectadas por desprendimiento de techo en su mayoría”.

Los árboles caídos interrumpieron temporalmente la circulación en la vía entre Almirante y Chiriquí Grande, así como en la carretera que comunica Chiriquí Grande con la provincia de Chiriquí.

“Igual se dieron afectaciones de árboles caídos en toda la vía principal de Almirante hacia Chiriquí Grande. De igual manera, de Chiriquí Grande hacia Chiriquí hubo árboles caídos que interrumpieron la vía directamente que conduce hacia Chiriquí”.

En las labores de remoción y atención de las emergencias participaron funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, el Cuerpo de Bomberos, el Sinaproc, la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval.

Las condiciones meteorológicas también obligaron a suspender temporalmente la navegación. Blake confirmó que las operaciones marítimas fueron restablecidas y que actualmente no se reportan nuevas incidencias.

“Fue por la temporada que se dio, las fuertes brisas y el mal tiempo que se dieron. Tuvimos una afectación de una embarcación y, gracias a Dios, todo fue normal y ahora permanecemos sin alguna novedad, pero tenemos que estar pendientes, ya que el tiempo ha sido cambiante”.

Según el reporte oficial del Sinaproc, una embarcación se hundió en el puerto de Taxi 25 debido al oleaje y las ráfagas de viento. Posteriormente, fue reflotada y se confirmó que no tenía ocupantes.

Las interrupciones en los servicios de electricidad e internet registradas durante gran parte de la jornada también fueron solucionadas.

Aunque no se mantiene un aviso meteorológico vigente, Blake pidió extremar las precauciones debido a la saturación de los suelos y al riesgo de deslizamientos.

“Mucha precaución, ya que la tierra está bastante saturada, porque ha estado lloviendo todos estos días. La tierra está saturada de agua y se puede producir cualquier deslizamiento”.

La directora regional recomendó a los capitanes verificar las condiciones meteorológicas antes de zarpar, mantenerse atentos a los avisos oficiales y garantizar que todas las personas a bordo cuenten con chalecos salvavidas.

Con información de Luis Alberto Palacios.