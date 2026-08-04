Contraloría sanciona uso irregular de autobús oficial asignado a centro educativo en Chiriquí

Una denuncia ciudadana destapó el manejo indebido de un vehículo asignado a una escuela de Nueva California. El vicealcalde conducía el autobús sin autorización válida.

Chiriquí/La Contraloría General de la República ordenó la retención de un autobús oficial que estaba asignado al Centro Educativo Básico General Nueva California, en la provincia de Chiriquí, tras confirmar que el vehículo se utilizó de forma irregular.

La investigación arrancó por una denuncia ciudadana que alertó sobre el presunto mal uso del transporte. Los equipos de la Dirección Nacional de Fiscalización abrieron de inmediato una pesquisa administrativa para verificar los hechos.

Al revisar la documentación del caso, los fiscalizadores detectaron inconsistencias en la solicitud que presentó la Alcaldía de Tierras Altas, en la comunicación que envió la dirección del plantel a la Dirección Regional del Ministerio de Educación, en el salvoconducto y en las boletas de retención del vehículo. Además, confirmaron que quien manejaba el autobús era el vicealcalde del distrito.

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Con esas pruebas sobre la mesa, la Contraloría determinó que existían responsabilidades administrativas y aplicó sanciones tanto a la Alcaldía de Tierras Altas como al Ministerio de Educación (Meduca), cada una según su grado de participación. También ordenó mantener retenido el autobús como parte de las medidas adoptadas.

El comunicado, fechado el 4 de agosto de 2026, cierra con un mensaje institucional: la Contraloría reiteró su compromiso de ejercer una fiscalización transparente y oportuna sobre los bienes del Estado, y de atender las denuncias ciudadanas para proteger los recursos públicos.