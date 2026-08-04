Se accidenta aeronave en maniobra de despegue en Guna Yala; Aeronáutica Civil investiga el incidente

El incidente se registró la mañana de este martes 4 de agosto e involucró a una aeronave tipo Cessna 172, matrícula HP-1789, que había despegado del aeropuerto Marcos A. Gelabert.

Panamá/Un piloto resultó ileso luego de que la aeronave que operaba se saliera de la pista durante una maniobra de despegue en Wanugandi, comarca Guna Yala, informó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).

El incidente se registró la mañana de este martes 4 de agosto e involucró a una aeronave tipo Cessna 172, matrícula HP-1789, que había despegado del aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino al aeródromo de Achutupu. A bordo viajaba únicamente el piloto.

De acuerdo con la AAC, cerca de las 10:00 a.m. las condiciones climáticas adversas obligaron al piloto a realizar un aterrizaje preventivo en la pista de Wanugandi.

Posteriormente, cuando intentaba retomar el vuelo hacia Achutupu, fuertes vientos durante el despegue lo obligaron a maniobrar la aeronave, que terminó saliéndose de la pista hacia el costado derecho.

Como consecuencia del incidente, la avioneta sufrió daños, aunque el piloto no presentó lesiones y no se reportaron otras personas afectadas.

Tras conocerse el hecho, la AAC activó los protocolos correspondientes y personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento se trasladó en el helicóptero HP-02A para brindar apoyo, en coordinación con los equipos de seguridad y operaciones aeroportuarias.

La Unidad de Investigación de Accidentes inició las diligencias técnicas para determinar las causas del incidente y establecer las circunstancias en las que ocurrió.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad operacional y aseguró que continuará velando por el cumplimiento de los protocolos establecidos para las operaciones aéreas.