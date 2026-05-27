Aeronave realiza aterrizaje forzoso en Aguadulce tras emergencia en pleno vuelo

La AAC confirmó que las dos personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.

La Autoridad Aeronáutica Civil informó que este miércoles 27 de mayo fueron activados de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento luego de que una aeronave civil reportara una emergencia mientras cubría la ruta entre la ciudad de Panamá y Santiago, en la provincia de Veraguas.

De acuerdo con la entidad, la aeronave con matrícula HP-1861, modelo Piper PA-28, había despegado del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert con destino al Aeródromo Rubén Cantú en la ciudad de Santiago.

A las 3:50 p.m., el piloto declaró emergencia cuando sobrevolaba el sector de Aguadulce, reportando una fuerte vibración en el motor, pérdida de altitud y fallas en el sistema GPS.

Según el informe oficial, el piloto manifestó su intención de realizar un aterrizaje forzoso en el campo más cercano, ubicado aproximadamente a 22.5 millas náuticas al este de Santiago.

La AAC confirmó que las dos personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.

Tras el reporte, equipos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la institución, junto al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval, se desplazaron al área para brindar atención y apoyo a los ocupantes de la aeronave.

La entidad reiteró su compromiso con la seguridad operacional de la aviación civil y aseguró que continuará aplicando los protocolos establecidos para este tipo de incidentes.

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