Neymar confiesa que rompió en llanto tras confirmar su regreso con Brasil para el Mundial 2026

El futbolista vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera al confirmar oficialmente su regreso a la selección de Brasil para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero brasileño Neymar compartió en redes sociales un video en el que aparece profundamente conmovido al recibir la noticia de su convocatoria, un episodio que rápidamente generó reacciones entre aficionados y figuras del deporte alrededor del mundo.

El atacante, de 34 años, no había vuelto a vestir la camiseta de Brasil desde la grave lesión sufrida en 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Esa lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante un extenso proceso de recuperación física y emocional que puso en duda su presencia en una nueva Copa del Mundo. Finalmente, el seleccionador Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la lista oficial para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La reacción del futbolista dejó en evidencia el impacto que tuvo la convocatoria en su vida personal y profesional. En las imágenes difundidas por el propio jugador, Neymar aparece llevándose las manos a la cabeza mientras intenta contener las lágrimas rodeado de familiares y miembros de su equipo de trabajo. El delantero también abrazó emocionado a su fisioterapeuta Rafael Martini y a su preparador físico Ricardo Rosa, quienes participaron activamente en el largo proceso de rehabilitación que le permitió volver a competir al más alto nivel.

A través de sus redes sociales, el máximo goleador histórico de Brasil expresó la magnitud de lo vivido tras conocer la decisión técnica. “Lo que viví en uno de los días más emocionantes y felices de mi vida ya está en el canal de YouTube. Gracias Brasil”, escribió el futbolista. Más adelante agregó: “Es difícil explicar con palabras las emociones que he sentido ... Quiero agradecer a todos”, reflejando el significado personal de regresar a la selección después de meses marcados por incertidumbre y exigentes jornadas de recuperación.

El futbolista también quiso reconocer públicamente a quienes lo acompañaron durante el proceso médico y deportivo. Neymar destacó que el regreso no representa únicamente un logro individual, sino el resultado del trabajo conjunto de un equipo que lo respaldó durante los momentos más complejos de su carrera reciente. En ese sentido afirmó: “Esta convocatoria no fue solo para mí, sino para todos los involucrados en el proceso, todos los que estuvieron conmigo en el campo, fuera del campo, cuidando nuestra seguridad, nuestra condición física y nuestras comidas”.

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La recuperación del delantero estuvo rodeada de dudas sobre si volvería a disputar una Copa del Mundo. El propio jugador reconoció las dificultades físicas y emocionales que enfrentó durante este período de ausencia. “Admito que lloré durante varias horas porque no fue fácil llegar a este punto”, confesó el atacante brasileño, quien afrontará en 2026 su cuarta participación en un Mundial de fútbol.

Con 79 goles oficiales, Neymar continúa siendo el máximo artillero en la historia de la selección brasileña, superando registros históricos y consolidándose como una de las figuras más influyentes del fútbol sudamericano contemporáneo. El delantero también dedicó unas palabras a los aficionados que lo respaldaron durante la recuperación y que mantuvieron la expectativa sobre su posible regreso a la selección nacional. “Gracias por su apoyo, por siempre creer en mí”, expresó. Posteriormente añadió: “Estoy aquí para agradecerles por su apoyo a lo largo de mi carrera. Estamos juntos en esto mientras Brasil va por su sexto título mundial”.

Brasil iniciará la fase final de preparación con un amistoso frente a Panamá el próximo 31 de mayo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Posteriormente, el equipo viajará a Estados Unidos para enfrentar a Egipto el 6 de junio en Cleveland, antes de debutar oficialmente en la Copa Mundial el 13 de junio frente a Marruecos.