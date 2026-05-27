Noel Schajris se siente 'en casa' en Panamá y alista concierto en la Arena Roberto Durán

El artista indicó que esta nueva etapa incluye lanzamientos en formatos físicos y digitales, además de un enfoque más libre en su proceso creativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantautor, pianista y compositor argentino-mexicano Noel Schajris expresó sentirse “como en casa” durante su visita a Panamá, donde se prepara para presentarse en la Arena Roberto Durán como parte de su gira internacional.

Durante una entrevista, Schajris recordó que su vínculo con el país se remonta a más de dos décadas, cuando visitó Panamá por primera vez en el marco de una promoción musical.

“Han pasado más de 23 o 24 años de eso; era otro Panamá”, comentó el artista, quien destacó cómo la ciudad ha cambiado con el paso del tiempo, aunque mantiene el mismo afecto por el público panameño.

El cantautor también reveló que su conexión con Panamá es aún más cercana a nivel personal, al señalar que su esposa es panameña y que gran parte de su vida familiar está ligada al país.

“Siempre la sensación de venir y sentirme en casa… la vida quiso que el amor de mi vida sea de aquí”, expresó.

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Nueva etapa musical y gira 'Escenas'

Schajris explicó que actualmente desarrolla un proyecto independiente bajo su propia casa discográfica, Dynamo Productions, con el que está reversionando varios de sus temas más conocidos.

El artista indicó que esta nueva etapa incluye lanzamientos en formatos físicos y digitales, además de un enfoque más libre en su proceso creativo.

“Yo no pienso en algoritmos ni en modas, hago lo que amo”, afirmó.

Entre los temas que forman parte de este proyecto se encuentran nuevas versiones de canciones como Uno No Es Uno y Verte Nacer, que serán lanzadas progresivamente como parte de su producción independiente.

Balance entre carrera y vida personal

Consultado sobre cómo maneja sus múltiples proyectos, incluyendo su carrera solista y su trabajo en el dúo Sin Bandera, Schajris reconoció que el reto es complejo.

“Es un quilombo bárbaro, un gran desafío”, dijo entre risas, al referirse a la administración de su tiempo.

El artista destacó que cuenta con un equipo de trabajo sólido que le permite coordinar su carrera musical, giras y proyectos personales.

“Construir ese equipo es el desafío más grande”, añadió.

El cantautor también resaltó la importancia del público panameño en su trayectoria y adelantó que su presentación en la Arena Roberto Durán forma parte de una gira especial cargada de nuevas interpretaciones de su repertorio.