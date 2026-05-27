Mundial 2026 | Revolución en la Copa de la FIFA: Llega la "Ley Vinícius" y castigos severos por perder tiempo

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La próxima cita orbital no solo pasará a la historia por el aumento en el número de selecciones, sino también por la implementación de una serie de nuevas reglas de juego, decisiones drásticas y pausas obligatorias que prometen alterar por completo el ritmo y la dinámica de los partidos.

Las modificaciones, avaladas por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB), abarcan desde la lucha frontal contra el racismo hasta severos castigos para optimizar el tiempo efectivo de juego.

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Expulsión por taparse la boca: Llega la "Ley Vinícius"

Una de las normativas más rigurosas que debutará en el torneo es la denominada "Ley Vinícius", una medida disciplinaria que surge como respuesta directa a la polémica por presuntos insultos racistas ocurrida en un duelo de la UEFA Champions League.

Con el objetivo de combatir el racismo de forma contundente, las autoridades han determinado que los futbolistas que se tapen la boca durante confrontaciones o discusiones en el terreno de juego podrán ser expulsados inmediatamente, eliminando los códigos de impunidad en las agresiones verbales.

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Tolerancia cero a la pérdida de tiempo

La IFAB y la FIFA han declarado la guerra a las estrategias tradicionales para congelar el cronómetro, introduciendo tres penalizaciones severas:

Castigo por simulación de lesiones: Con el fin de evitar que se finjan dolencias para consumir minutos, si el cuerpo médico ingresa a asistir a un jugador, este se verá obligado a abandonar el campo y no podrá regresar durante un minuto completo.

Límite en las sustituciones: Los futbolistas que sean reemplazados dispondrán de un tiempo máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego.

Posesión al rival por saques demorados: Si el árbitro detecta que un jugador retrasa "deliberadamente" un saque de banda o de puerta, iniciará una cuenta regresiva visual de cinco segundos. Si el tiempo expira, se le otorgará la posesión del balón al equipo contrario como castigo.

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Amnistía de amarillas y el nuevo negocio de la hidratación

El sistema de amonestaciones también sufrirá variaciones. Con la nueva propuesta, todas las tarjetas amarillas serán anuladas al finalizar la fase de grupos. Bajo este esquema de amnistía, un jugador solo recibirá sanción si es amonestado en dos de los tres partidos de la primera fase, o si acumula dos tarjetas en el trayecto entre los dieciseisavos, octavos y cuartos de final.

Por último, las pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo pasarán a ser estrictamente obligatorias en todos los partidos. Esta medida, además de velar por la salud de los atletas, funcionará como un nuevo espacio comercial.

La FIFA regulará estos anuncios de forma estricta: no podrán iniciar inmediatamente tras el silbato de pausa (deben pasar 20 segundos) y deberán terminar 30 segundos antes de reanudar el juego, permitiéndose también formatos de pantalla dividida o gráficos superpuestos para que la transmisión no pierda de vista las charlas técnicas en los banquillos.

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