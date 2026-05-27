Banco General impulsa la conciencia ambiental junto al C.E.B.G. Biancheri en Competencia Intercolegial de Reciclaje

Durante la jornada, los participantes desarrollaron actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental, promoviendo hábitos que contribuyan a la reducción de residuos y al aprovechamiento adecuado de materiales reutilizables. Además, se incentivó el trabajo en equipo y la participación activa de toda la comunidad escolar para alcanzar un objetivo común: generar un cambio positivo en favor del entorno.

Ciudad de Panamá, Panamá/Banco General reafirmó su compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental al participar en la Competencia Intercolegial de Reciclaje, apoyando al Centro de Educación Básica General (CEBG) Biancheri, ubicado en La Chorrera. Esta iniciativa reunió a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa en una jornada enfocada en promover la conciencia ambiental y fomentar hábitos responsables relacionados con el manejo adecuado de los residuos.

Durante la actividad, los estudiantes participaron activamente en dinámicas educativas y de recolección de materiales reciclables, fortaleciendo conocimientos sobre separación de desechos, reutilización de materiales y la importancia de reducir el impacto ambiental desde acciones cotidianas. La competencia se convirtió en un espacio de aprendizaje práctico y colaborativo que incentivó a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio dentro de sus hogares, escuelas y comunidades.

La participación de Banco General en esta iniciativa forma parte de su visión de impulsar proyectos que generen un impacto positivo y sostenible en la sociedad panameña. A través de este tipo de actividades, la entidad busca respaldar programas que contribuyan al desarrollo de una cultura ambiental más consciente y comprometida con el futuro del país.

“En Banco General creemos en la importancia de cuidar el medio ambiente como parte del legado que dejamos a las futuras generaciones. A través del reciclaje responsable, la reducción de residuos y prácticas más conscientes, buscamos minimizar nuestro impacto ambiental y promover una cultura de sostenibilidad dentro y fuera del banco. Cada acción cuenta: desde cómo gestionamos nuestros desechos hasta cómo inspiramos a colaboradores, jóvenes y comunidades a proteger el entorno que compartimos”, destacó la organización.

Además del componente educativo, la competencia permitió reforzar valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad social y la participación comunitaria. Los estudiantes demostraron entusiasmo y compromiso durante toda la jornada, evidenciando el interés de las nuevas generaciones por involucrarse en iniciativas que aporten al bienestar ambiental y social.

Banco General mantiene un enfoque constante en el desarrollo de acciones alineadas con la sostenibilidad y el fortalecimiento de las comunidades. A través de programas de responsabilidad social empresarial, la institución continúa apoyando iniciativas que promuevan la educación, el cuidado ambiental y la construcción de un futuro más responsable para todos.

Con su participación en la Competencia Intercolegial de Reciclaje junto al CEBG Biancheri de La Chorrera, Banco General reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios educativos y comunitarios que inspiren cambios positivos y contribuyan a un Panamá más consciente, participativo y sostenible.