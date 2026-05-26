Nestlé y el Centro Básico General Tomás Martín participaron en la Competencia Intercolegial Mi Ambiente 2026

Nestlé ¡Qué Rico! reafirma su compromiso con las nuevas generaciones como orgulloso patrocinador de la Sele de hoy y del mañana, entendiendo que el verdadero entrenamiento comienza desde casa. A través de iniciativas que promueven hábitos saludables, el trabajo en equipo y la buena alimentación, la marca continúa acompañando a las familias que impulsan a niños activos, soñadores y llenos de pasión.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un ambiente lleno de entusiasmo, trabajo en equipo y conciencia ambiental, estudiantes del Centro Básico General Tomás Martín, en La Chorrera, participaron en la emocionante Competencia Intercolegial En ambiente, de TVN MEDIA junto a Nestlé Centroamérica, con el objetivo de fomentar hábitos responsables y el cuidado del medio ambiente entre las nuevas generaciones.

La actividad reunió a decenas de estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa, quienes unieron esfuerzos para recolectar material reciclable como plástico, cartón y latas, promoviendo así la importancia de reducir el impacto ambiental y crear espacios más limpios y sostenibles.

Durante la jornada, los jóvenes demostraron su compromiso con el planeta a través de dinámicas educativas y competencias amistosas que incentivaron la participación activa y el aprendizaje sobre el reciclaje y la correcta disposición de residuos. Además de promover la sana competencia entre equipos, la iniciativa buscó generar conciencia sobre cómo pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en la protección del entorno.

La actividad contó con el respaldo de representantes de Nestlé, quienes destacaron la importancia de impulsar este tipo de proyectos en las escuelas para fortalecer la educación ambiental desde temprana edad.

“Estamos muy contentos de apoyar a este centro educativo, porque cuando hablamos de cuidar nuestra salud, hablamos de cuidar el medio ambiente que nos provee vivienda y los alimentos que consumimos”, comentó Fátima Cedeño.

La nutricionista también resaltó que fomentar prácticas sostenibles dentro de las comunidades educativas ayuda a crear ciudadanos más conscientes y comprometidos con el futuro del planeta, especialmente en momentos donde el cambio climático y la contaminación representan grandes desafíos a nivel mundial.

Los estudiantes participaron con gran energía durante toda la competencia, organizando la recolección de materiales y aprendiendo sobre la importancia de separar correctamente los desechos para facilitar su reciclaje. Docentes y padres de familia también se sumaron a la iniciativa, convirtiendo la actividad en un esfuerzo conjunto que fortaleció el sentido de comunidad dentro del plantel.

Para muchos de los participantes, esta experiencia representó una oportunidad para reflexionar sobre la cantidad de residuos que se generan diariamente y cómo cada persona puede contribuir desde casa, la escuela y su comunidad a reducir la contaminación.

El Centro Básico General Tomás Martín reafirmó así su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo no solo la excelencia académica, sino también valores relacionados con la responsabilidad social y ambiental.

Con este tipo de iniciativas, Nestlé Centroamérica continúa impulsando acciones que promueven el bienestar de las comunidades y el desarrollo sostenible, apostando por la educación como una herramienta clave para construir un futuro más saludable y responsable para todos.