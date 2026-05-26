Joven de 22 años muere en accidente de tránsito en la autopista Arraiján-La Chorrera

Con esta víctima, ya suman 12 las muertes por accidentes de tránsito reportadas en el distrito de Arraiján en lo que va del año.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un hombre de 22 años murió la noche del lunes 25 de mayo tras un accidente de tránsito registrado en la autopista Arraiján-La Chorrera, a la altura de la barriada Centenario, cerca de Westland Mall.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:00 p.m. y dejó además a otros cinco hombres heridos, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

En el accidente estuvieron involucrados cuatro vehículos: un camión articulado, una camioneta y dos autos tipo sedán. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del hecho y establecer posibles responsabilidades.

El tráfico en la autopista se vio severamente afectado por más de seis horas debido a las labores de levantamiento del cadáver y remoción de los vehículos involucrados. El procedimiento concluyó cerca de las 5:00 a. m. de este martes, generando largas filas y congestionamiento vehicular en el sector.

Con esta víctima, ya suman 12 las muertes por accidentes de tránsito reportadas en el distrito de Arraiján en lo que va del año.

Ante este nuevo hecho fatal, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para que respeten las señales de tránsito, mantengan los límites de velocidad y conduzcan con precaución, especialmente durante horas de la noche y en vías de alta circulación vehicular.

Con información de Yiniva Caballero