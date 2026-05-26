Irán acusa a EEUU de violar el alto al fuego tras nuevos bombardeos

El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de estancamiento y amenazas.

Irán acusó a Estados Unidos de haber violado el frágil alto al fuego este martes, después de que los bombardeos nocturnos de Washington contra instalaciones iraníes de lanzamiento de misiles y embarcaciones pusieran en peligro los esfuerzos para poner fin a la guerra.

El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de estancamiento y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones.

Sin embargo, las esperanzas de paz se truncaron con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el ataque estadounidense a Irán.

Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.

Pese a los ataques, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a India que el acuerdo sigue siendo posible y evocó negociaciones "sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días".

Según la agencia marítima británica UKMTO, una "explosión externa" dañó un petrolero frente a las costas de Omán, pero tanto la tripulación como el buque están a salvo.

Medios estatales iraníes reportaron explosiones nocturnas en Bandar Abás, una ciudad costera del sur cercana al estrecho de Ormuz, y los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que sus fuerzas habían derribado un dron estadounidense que penetró en su espacio aéreo, y también que dispararon contra un avión de combate F-35.

"El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego (...) ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.

La Cancillería agregó que Irán "no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse", sin dar más detalles.

Restablecimiento "parcial" de internet

Por su parte, el líder supremo Mojtaba Jamenei dijo en una declaración difundida en la televisión estatal que Washington está perdiendo influencia y que se aleja "cada día más de su antiguo estatus" en el Golfo.

"Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones", estimó Jamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo a principios de marzo en sucesión de su padre, asesinado el primer día de guerra.

Según él, los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense que empezó el 28 de febrero, "no servirán más de escudo para las bases norteamericanas".

Desde que estalló la guerra, las autoridades iraníes cortaron totalmente la conexión a internet, pero su acceso se restableció "parcialmente", según indicó este martes la organización especializada Netblocks.

Aún así, precisó que "no está claro" si se mantendrá la conexión, tras el corte de internet a nivel nacional "más prolongado" de los registros.

El vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, declaró que el gobierno dio los primeros pasos para restablecer el acceso a internet.

Israel expande zona de operación en Líbano

En el frente diplomático, altos responsables iraníes, entre ellos el negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, regresaron de una visita de dos días a Catar para allanar un marco de 14 puntos con miras a un acuerdo para terminar con la guerra, informó la cadena estatal IRIB.

En una conversación telefónica mantenida el martes con el mandatario de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país está "dispuesto a alcanzar un marco respetuoso para poner fin a la guerra", según la IRIB.

La agencia de noticias iraní Tasnim informó de que los negociadores de Teherán exigen recuperar los activos congelados por las sanciones internacionales.

Trump busca una salida a esta guerra, que ha perturbado gravemente la economía mundial debido al bloqueo iraní del estratégico estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo crudo y del gas natural licuado.

Su reapertura es uno de los principales objetivos de las negociaciones en curso.

Por otro lado, las esperanzas de alcanzar un acuerdo sufrieron un nuevo revés cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el lunes "aplastar" al movimiento islamista libanés Hezbolá, respaldado por Teherán.

Irán ha exigido que cualquier acuerdo de paz se aplique también a los combates en Líbano.

Israel bombardeó este martes la ciudad de Nabatiyé, en el sur de Líbano, tras emitir una orden de evacuación y una fuente militar confirmó que las tropas israelíes que operan dentro de territorio libanés están desplegadas más allá de la denominada "Línea amarilla" situada a 10 kilómetros de la frontera.