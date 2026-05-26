Unos 50 países denuncian en la ONU las 'amenazas' de Rusia contra diplomáticos en Ucrania

Naciones Unidas, Estados Unidos/Cerca de 50 países y la Unión Europea denunciaron este martes las "recientes amenazas" de Moscú contra los diplomáticos acreditados en Kiev, mediante una declaración hecha por el representante de Ucrania ante Naciones Unidas, Andriï Melnyk.

Rusia afirmó el lunes que planea lanzar más bombardeos contra Kiev y reiteró el llamado a los extranjeros y a los diplomáticos para que abandonen la ciudad.

"Condenamos (...) las recientes amenazas proferidas por Rusia contra instituciones diplomáticas y embajadas en Kiev. Es algo que no podemos tolerar", mencionó el representante de Ucrania ante la prensa en la sede de la ONU n Nueva York.