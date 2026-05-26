Brooke Shields rompe el silencio sobre su romance con John F. Kennedy Jr.

La actriz Brooke Shields compartió nuevos detalles sobre la breve relación que sostuvo con John F. Kennedy Jr. a finales de los años ochenta. La actriz estadounidense habló recientemente sobre aquel vínculo durante una aparición en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen, donde explicó que, aunque ambos salieron durante un tiempo, la historia nunca se convirtió en una relación profunda ni llegó a consolidarse sentimentalmente.

La artista, actualmente de 60 años, aclaró que el romance con el periodista y abogado fue mucho más breve de lo que durante décadas imaginaron muchos seguidores de la familia Kennedy. Durante la conversación televisiva, Shields explicó que existió una fuerte conexión emocional, aunque nunca hubo intimidad entre ellos. “Tuvimos citas, pero nunca me acosté con él, así que no sé si eso cuenta… Él fue encantador conmigo”, declaró la actriz al recordar aquella experiencia.

Más adelante, Brooke Shields profundizó en la manera en que vivió ese acercamiento y dejó claro que para ella representó un enamoramiento intenso más que una historia de amor consolidada. “No tuve una historia de amor, tuve un enamoramiento muy, muy intenso”, comentó. Sus declaraciones reactivaron el interés sobre uno de los romances menos conocidos vinculados al hijo del expresidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis.

Según recordó la actriz, ambos se conocieron durante un viaje de esquí en Aspen, Colorado, en una época en la que ella comenzaba a consolidar su carrera en Hollywood tras participar en películas como Endless Love y Sahara. El encuentro ocurrió en medio de unas vacaciones familiares relacionadas con el entorno Kennedy, un contexto que marcó el inicio de una conexión que, aunque corta, dejó recuerdos significativos para la actriz.

Shields ya había mencionado parte de esta historia en 2023 durante una entrevista en The Howard Stern Show, donde habló sobre el primer beso que compartió con John F. Kennedy Jr. La actriz describió aquel momento como una experiencia inolvidable dentro de su vida sentimental y destacó especialmente el carisma del periodista. “Me besó y fue como el mejor beso que he tenido en toda mi vida. Sus labios eran hermosos, el rostro, el cuerpo y la persona. Era sencillo, divertido e irreverente”, expresó.

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Sin embargo, Brooke Shields explicó que decidió no avanzar más en la relación debido al miedo que sentía de involucrarse emocionalmente de una manera demasiado profunda. La actriz confesó que consideraba a Kennedy Jr. una figura muy importante dentro de su vida y temía terminar devastada si el romance no funcionaba. “Tenía mucho miedo de salir herida porque si me hubiera acostado con él, le habría entregado mi universo entero, mi corazón, todo”, afirmó durante aquella conversación.

Otro detalle que recordó fue un comentario recurrente que John F. Kennedy Jr. le hacía sobre su parecido físico con Jacqueline Kennedy Onassis. Según Shields, el periodista insistía en que ella le recordaba a su madre, algo que la actriz interpretó inicialmente como un cumplido, aunque también le generó cierta incomodidad. “Él seguía diciendo que me parecía a su madre. Era interesante, era un halago, pero también pensaba: ‘No sé cómo sentirme con eso’”, relató.

La relación terminó poco después de una salida en Aspen. Shields contó que, tras compartir tiempo en un chalet luego de una reunión familiar de los Kennedy, John F. Kennedy Jr. le pidió que regresara sola en taxi, una actitud que ella describió posteriormente como poco caballerosa. Al día siguiente, según recordó, volvieron a encontrarse en las pistas de esquí, pero él prácticamente no le dirigió la palabra.

Esa experiencia terminó reforzando la idea de que había tomado la decisión correcta al no involucrarse más profundamente. “Pensé: ‘Gracias a Dios’, porque quizá tampoco me habría hablado incluso si hubiera pasado algo más entre nosotros”, comentó la actriz al recordar el desenlace de aquel breve romance.