Adiós al corte militar: Los soldados austríacos ya pueden llevar moño o cola de caballo

La prohibición de dejarse crecer el cabello para los soldados, a diferencia de sus colegas mujeres, fue considerada discriminatoria en este país de 9,2 millones de habitantes.

Los soldados austríacos podrán llevar de ahora en adelante moño o cola de caballo, así lo decidió el Tribunal Constitucional de Austria tras la denuncia de un oficial sancionado económicamente por negarse a cortarse el cabello.

Según una directiva interna adoptada por el Ministerio de Defensa y revelada por la agencia APA el viernes, "todas las soldados y todos los soldados deberán" simplemente llevar el cabello "de manera que no limite su campo de visión".

Quedan atrás, por tanto, los cortes obligatoriamente cortos y cuidados, aunque los posibles accesorios "deben permanecer discretos, tanto por su forma como por su color", y el cabello suelto no debe tocar el uniforme.

En caso de cabello largo, "debe sujetarse y, si la longitud lo permite, llevarse en un moño en la parte posterior de la cabeza, atado o trenzado", precisa la instrucción, que aplica una decisión judicial de abril.

La prohibición de dejarse crecer el cabello para los soldados, a diferencia de sus colegas mujeres, fue considerada discriminatoria en este país de 9,2 millones de habitantes.

Este dictamen fue el resultado de la denuncia de un oficial que había recibido una multa de 3.000 euros por conservar una cabellera de algunos centímetros más larga de lo permitido.

El Ministerio de Defensa había justificado la sanción por la necesidad de una "apariencia uniforme y del mantenimiento del orden".

El Tribunal Constitucional rechazó ese argumento, ya que únicamente los soldados hombres, y no las mujeres militares, debían someterse a esa disciplina.

Puedes leer: