Romeo Santos y Prince Royce cantarán juntos en Panamá con el tour 'Mejor Tarde Que Nunca'

Showpro adelantó que próximamente se anunciará toda la información relacionada con entradas y paquetes para el espectáculo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los amantes de la bachata en Panamá ya tienen una cita marcada en el calendario. La productora Showpro anunció oficialmente la llegada de Romeo Santos y Prince Royce al país como parte de la gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”.

El esperado concierto se realizará el próximo 28 de agosto en el Estadio Rommel Fernández, escenario que reunirá a dos de las figuras más influyentes y exitosas de la bachata contemporánea.

La noticia fue confirmada por la empresa promotora a través de sus redes sociales con el mensaje: “Panamá… lo que tanto esperaban ya es oficial”, generando rápidamente reacciones entre los fanáticos de ambos artistas.

La gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” marca uno de los encuentros musicales más esperados del género, reuniendo en un mismo espectáculo a dos exponentes que han dominado las listas latinas durante más de una década con canciones cargadas de romance, desamor y fusiones urbanas.

Conocido como el “Rey de la bachata”, Romeo Santos alcanzó fama internacional como líder del grupo Aventura antes de consolidar una exitosa carrera como solista con éxitos como “Propuesta indecente”, “Eres mía”, “Hilito” e “Imitadora”. El cantante ha logrado llenar estadios en América Latina, Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en uno de los artistas latinos con mayores ventas y reproducciones digitales.

Por su parte, Prince Royce irrumpió en la escena musical con el tema “Stand by me” y posteriormente consolidó una sólida carrera con canciones como “Corazón sin cara”, “Darte un beso”, “La carretera” y “Sensualidad”. Su estilo ha mezclado la bachata tradicional con sonidos pop y urbanos, acercando el género a nuevas generaciones.

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Aunque aún no se han revelado detalles sobre la venta de boletos ni las localidades, la productora adelantó que próximamente se anunciará toda la información relacionada con entradas y paquetes para el espectáculo.

El concierto promete convertirse en una de las grandes citas musicales de 2026 en Panamá, con miles de fanáticos listos para cantar y revivir algunos de los mayores himnos de la bachata moderna.