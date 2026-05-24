Las maracas y 'Patria' de Rubén Blades ya forman parte de la Caja de las Letras

Estos objetos serán resguardados en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, donde también se encuentra el legado del poeta panameño Ricardo Miró.

Ciudad de Panamá, Panamá/El reconocido cantautor panameño Rubén Blades entregó parte de su legado cultural al Instituto Cervantes, convirtiéndose en el segundo panameño en formar parte de la emblemática Caja de las Letras, espacio que resguarda objetos y documentos de destacadas figuras de la cultura hispana.

El acto se realizó como cierre de la más reciente edición del Centroamérica Cuenta en Panamá, tras cinco días de encuentros dedicados a la literatura, el pensamiento y el diálogo cultural iberoamericano.

Durante la ceremonia, Blades depositó sus emblemáticas maracas salseras personalizadas con la bandera de Panamá, así como un manuscrito con la letra de la icónica canción “Patria”, piezas que simbolizan la identidad, memoria y riqueza cultural panameña.

Estos objetos serán resguardados en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, donde también se encuentra el legado del poeta panameño Ricardo Miró.

El cierre del festival estuvo marcado además por un conversatorio entre Rubén Blades y el escritor estadounidense-dominicano Junot Díaz, en un encuentro que unió la música popular con la literatura contemporánea.

Desde el Ministerio de Cultura destacaron la importancia de este tipo de espacios para fortalecer la creatividad, el pensamiento y la identidad cultural de los pueblos, reafirmando el compromiso de posicionar a Panamá como un referente cultural internacional.

La entrega del legado de Rubén Blades representa un nuevo reconocimiento al aporte artístico y cultural del intérprete panameño, cuya trayectoria ha trascendido fronteras a través de la música, la literatura y el compromiso social.