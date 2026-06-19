Angélica De La Cruz anuncia su salida de Los Líderes Musicales; Lucho Pérez le desea éxito en su nueva etapa

La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes le desearon éxito en los nuevos retos que emprenderá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante Angélica De La Cruz anunció oficialmente su salida del conjunto de Lucho Pérez y Los Líderes Musicales, agrupación de la que formó parte durante los últimos años y con la que recorrió distintos escenarios llevando su talento al público.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la artista informó que ya no continuará formando parte del grupo y agradeció la oportunidad que recibió desde su llegada.

"Ya no formo parte del Conjunto de Lucho Pérez y Los Líderes Musicales", expresó la cantante, quien también agradeció a los integrantes de la agrupación por haber confiado en su talento desde el primer día.

En su mensaje, De la Cruz tuvo palabras especiales para sus seguidores y fanáticos, a quienes agradeció por acompañarla durante esta etapa de su carrera artística.

"Hoy cierro esta etapa de mi carrera artística para enfocarme en un nuevo proyecto en el cual espero contar con el apoyo de todos ustedes", señaló la intérprete, dejando entrever que continuará vinculada al mundo de la música.

La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes le desearon éxito en los nuevos retos que emprenderá.

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Tras conocerse la noticia, Lucho Pérez también reaccionó públicamente al anuncio y dedicó un mensaje de despedida cargado de buenos deseos para la artista.

"Bendiciones en su nuevo proyecto. Ojalá Dios la bendiga y sea exitoso; lleguen alto. Gracias por dar un aporte a nuestro grupo; fue grato oírte cantar en cada presentación y demostrar madera de la buena con tu voz. Dios te la cuide siempre. Sé que no dejarán de trabajar duro para un buen futuro", manifestó el cantante, compositor, actor, presentador y productor.

Las palabras de Pérez reflejan la buena relación que mantiene con la artista pese a su salida de la agrupación y evidencian que la separación se da en términos amistosos.

La artista también respondió al mensaje de despedida de Lucho Pérez, agradeciéndole por la oportunidad que le brindó dentro de la agrupación. "Muchas gracias a ti por la oportunidad en tu agrupación. Igualmente, deseo éxitos para tu conjunto y sigan adelante con la bendición de Dios".

Por el momento, Angélica De La Cruz no ha revelado detalles sobre el proyecto que emprenderá en esta nueva etapa, aunque aseguró que espera seguir contando con el respaldo del público que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria musical.