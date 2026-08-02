Ariana Grande se retira del musical londinense y busca "dar un paso atrás"

Grande, de 33 años, tenía previsto protagonizar junto a su compañero de reparto en "Wicked", Jonathan Bailey, el musical de Stephen Sondheim "Sunday in The Park with George".

La estrella del pop Ariana Grande ha cancelado su participación en lo que habría sido su debut en el West End de Londres, según anunciaron el domingo los productores del espectáculo. Un representante de la cantante declaró que ella desea alejarse temporalmente del ojo público.

Grande, de 33 años, tenía previsto protagonizar junto a su compañero de reparto en "Wicked", Jonathan Bailey, el musical de Stephen Sondheim "Sunday in The Park with George" en el verano de 2027 en el teatro Barbican de Londres.

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Pero en medio del renovado escrutinio público sobre la salud de la cantante, especialmente en las redes sociales, su representante dijo que ella quería un "merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas" cuando su gira "Eternal Sunshine" termine en Londres el 1 de septiembre.

"Podemos confirmar que ha decidido retirarse de 'Sunday in The Park with George'", dijeron los productores en un comunicado publicado en la cuenta oficial del programa, X, sin dar ninguna razón para la retirada de Grande.

"Sabemos que esta no ha sido una decisión fácil, y ella la toma con nuestra total comprensión y apoyo", decía el comunicado, añadiendo que el programa seguiría adelante según lo previsto y que el reparto se anunciaría "a su debido tiempo".

"Le deseamos todo lo mejor."

El representante de Grande declaró a la revista People que, si bien la artista ganadora del Grammy está ansiosa por completar su gira, quiere "alejarse un poco de la atención pública", ya que sus numerosas apariciones han "dado lugar a un escrutinio público constante e interminable".

Los fans han expresado una creciente preocupación por su salud, especialmente después del lanzamiento el viernes del videoclip de "Petal", en el que la menuda cantante parece haber perdido bastante peso.

Grande ha dicho anteriormente que los comentarios que critican el cuerpo son "realmente peligrosos".

Comenzó su carrera siendo adolescente en Broadway antes de embarcarse en una carrera pop de enorme éxito.

Su brillante interpretación de Glinda en la adaptación cinematográfica de "Wicked" le valió una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto.

Pero el enorme éxito de la película y su secuela "Wicked: For Good" hizo que Grande tuviera que hacer constantes apariciones en los medios durante casi dos años.

Está previsto que aparezca en la comedia "Focker-in-Law" junto a Ben Stiller y Robert De Niro, que se estrenará en los cines en noviembre.