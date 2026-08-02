Fanlyc inicia en Azuero el Relevo por la Vida 2026 en apoyo a niños con cáncer

El evento continuará su recorrido el 9 de agosto en Santiago de Veraguas, el 16 de agosto en Boquete, Chiriquí, y culminará el 5 y 6 de septiembre en la Cinta Costera, en la ciudad de Panamá

Provincia de Los Santos/Bajo el lema "Todos somos uno", la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (FANLYC) inició este domingo una nueva edición de Relevo por la Vida, evento que se realizo en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero, con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de niños y adolescentes que padecen esta enfermedad.

La directora ejecutiva de FANLYC, Leslie Ducruet, dijo a TVN Noticias sentirse muy feliz de poder tocar el corazón de la gente de Azuero. "Toda esta comunidad se une para caminar, correr, montar bicicleta, bailar zumba y patinar en un ambiente maravilloso, donde tenemos que recaudar fondos para ayudar a todos los niños que están en tratamiento" expresó.

Ducruet explicó que los pacientes de la región reciben atención en el Hospital del Niño, el Hospital Luis Chicho Fábrega y el Instituto Oncológico Nacional, por lo que los recursos recaudados permiten cubrir necesidades como hospedaje, transporte, medicamentos y otros gastos relacionados con sus tratamientos. Agregó que uno de los momentos más significativos de la actividad es cuando los equipos conocen al niño que apadrinan, fortaleciendo el acompañamiento durante su proceso.

Relevo por la Vida continuará su recorrido el 9 de agosto en Santiago de Veraguas, el 16 de agosto en Boquete, Chiriquí, y culminará el 5 y 6 de septiembre en la Cinta Costera, en la ciudad de Panamá.

Actualmente, FANLYC brinda apoyo a más de 600 niños y adolescentes con cáncer en distintas etapas de tratamiento y seguimiento.

Con información de Eduardo Javier Vega.