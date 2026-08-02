El evento, realizado en el marco de las festividades de Santiago Apóstol, incluyó concursos, música típica y la participación de delegaciones de varias provincias.

Provincia de Coclé./Con la participación de artistas, folcloristas y visitantes de distintos puntos del país, Natá celebró el Festival Nacional de Costumbres y Tradiciones, como parte de las actividades en honor a Santiago Apóstol y que reunió diversas expresiones del folclore panameño.

Uno de los eventos más esperados fue la segunda edición del concurso de violín típico, en el que niñas, adolescentes y jóvenes de las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos interpretaron piezas del repertorio tradicional panameño.

La organizadora del concurso, Itzel Martínez, dijo que "este festival me ha brindado por segunda vez la oportunidad de presentar un concurso de violines que lleva mi nombre. Es un honor muy grande transmitir nuestra música de generación en generación".

El folclorista Marco Ruiloba destacó la participación de nuevos talentos y señaló que "felicito a la organización por ese esmero y la convocatoria de traer nuevos talentos de Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera. Hay mucho talento. Sigan expresando ese folclor innato que les nace del corazón".

Por su parte, el músico y etnomusicólogo Edwin Pitre Vásquez resaltó la riqueza cultural del país al afirmar que "los instrumentos que tenemos en Panamá, producto de la llegada de instrumentos de Europa y de los pueblos originarios, representan una gran riqueza cultural".

El festival evidenció el crecimiento del interés de las nuevas generaciones por las tradiciones.

Con información de Nathali Reyes.