Hombre es asesinado a tiros a plena luz del día en la avenida Central de Colón

Con este nuevo caso, ya son 58 homicidios que se registran en la provincia de Colón en lo que va del año 2026.

Un hombre fue asesinado a tiros la tarde de este domingo en la calle 7, avenida Central de la ciudad de Colón, en un hecho violento ocurrido a plena luz del día que mantiene bajo investigación a las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, la víctima caminaba por el área cuando fue interceptada por un sujeto armado, quien sin mediar palabras le disparó en múltiples ocasiones, para luego darse a la fuga.

Tras el ataque, el hombre fue auxiliado por unidades de la Policía Nacional y trasladado en una autopatrulla al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, ingresó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento poco después.

El homicidio ocurrió a escasos 50 metros de un punto de control policial, en un área cercana al Paseo Juan Demóstenes Arosemena, conocido como la Avenida Central, donde, según los primeros informes, varias familias compartían en el parque al momento del ataque. El hecho causó alarma y consternación entre los residentes y personas que se encontraban en el lugar.

Luego del crimen, unidades de la Policía Nacional acordonaron la escena para preservar las evidencias. Posteriormente, funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las investigaciones para identificar y capturar al responsable del homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas aprehendidas ni han revelado la identidad de la víctima.

Colón registra 58 homicidios en 2026

Con este caso, la provincia de Colón acumula 58 homicidios en lo que va del año 2026, de acuerdo con las cifras preliminares conocidas tras este nuevo hecho de violencia. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el móvil del ataque.

*Con información de Néstor Delgado*