La caen a las casas grandes en Veraguas: Lotería estima pérdidas de $200 millones al año por venta de chances clandestinos

La entidad mantiene operativos a nivel nacional en comercios y entre billeteros para detectar la comercialización ilegal de juegos de azar.

Provincia de Veraguas./La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) estima que la institución deja de percibir alrededor de 200 millones de dólares al año debido a la venta de chances clandestinos y otros juegos de azar ilegales que operan en distintos puntos del país.

Como parte de las acciones para combatir esta actividad, la entidad mantiene operativos en minisúperes, abarroterías y otros comercios señalados por ventas ilegales, además de inspecciones dirigidas a billeteros en diferentes provincias.

Durante una gira en la provincia de Veraguas, el director general de la LNB, Isidro Carbonell, dijo que "estamos realizando actividades normales que forman parte de la misión de la institución, verificando comercios que han sido denunciados por la comunidad, entre ellos asiáticos que hemos estado revisando", y añadió que estas inspecciones continuarán en otros establecimientos que también han sido denunciados.

Carbonell señaló que "este proceso nos ha permitido verificar que, en muchos casos, estas prácticas sí se están dando y generan pérdidas a la institución". Agregó que otro de los objetivos de la jornada fue verificación de los inspectores que estarán encargados de garantizar el cumplimiento de las normas por parte de los billeteros.

Los operativos forman parte de un plan de fiscalización que la Lotería Nacional ejecuta a nivel nacional.

Con información de Ney Castillo.