Lotería Nacional capacita a inspectores para combatir la venta clandestina y los billetes casados

El director de la LNB, Isidro Carbonell, explicó que los inspectores forman parte del personal de la institución y serán la primera línea de fiscalización para enfrentar tanto la venta ilegal de lotería como las malas prácticas detectadas entre algunos billeteros.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) inició este martes la capacitación de más de 50 inspectores que participarán en operativos para combatir la venta clandestina de lotería y otras prácticas irregulares, como la comercialización de billetes "casados" con rifas o juegos.

El director de la LNB, Isidro Carbonell, explicó que los inspectores forman parte del personal de la institución y serán la primera línea de fiscalización para enfrentar tanto la venta ilegal de lotería como las malas prácticas detectadas entre algunos billeteros. Manifestó que se requiere contar con este equipo para combatir no solo la clandestinidad, sino también las prácticas irregulares que afectan la transparencia del sistema de lotería.

Carbonell indicó que, según las denuncias recibidas, los establecimientos donde con mayor frecuencia se detectan estas actividades son algunas tiendas de abarrotes, principalmente administradas por comerciantes asiáticos. Sin embargo, señaló que también se han reportado casos en panaderías, lavanderías y, en menor medida, salones de belleza.

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El funcionario aclaró que estas irregularidades no están vinculadas a un solo tipo de negocio o de propietario, dado que también se han identificado comercios administrados por panameños. Carbonell anunció que la estrategia de fiscalización se ampliará a nivel nacional y que próximamente otros 50 inspectores recibirán capacitación en las diferentes provincias para fortalecer los operativos.

Precisó que muchos de los funcionarios que integran este programa se ofrecieron de manera voluntaria para apoyar las labores de inspección. En cuanto a las consecuencias para los establecimientos que incurran en estas prácticas, el titular de la LNB explicó que los casos serán remitidos a las autoridades competentes, dependiendo de la infracción detectada.

Asimismo, advirtió que quienes adquieren lotería clandestina corren el riesgo de no recibir el pago de los premios, debido a que estas redes operan al margen de la ley y no cuentan con respaldo institucional.

Con información de Jessica Román