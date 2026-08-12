Ipacoop pagará bono por desempeño a sus funcionarios: así funcionar

Para poder optar al bono, los funcionarios deberán cumplir dos condiciones básicas: tener al menos seis meses trabajando en la institución dentro del período que se evalúe, y alcanzar una calificación mínima de 35 puntos en su evaluación de desempeño. Quien no llegue a ese puntaje, simplemente no recibe nada.

Los funcionarios del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) tendrán acceso a un nuevo incentivo económico: el Bono por Desempeño, reglamentado mediante la Resolución D.E./A.L./N°103/2026, publicada este martes 11 de agosto en la Gaceta Oficial Digital.

El pago, sin embargo, no está garantizado de forma automática. La resolución establece que solo se hará efectivo si la institución tiene fondos disponibles o si logra excedentes de ingresos por encima de la meta de recaudación fijada para el año fiscal correspondiente.

No todos calificarán

Para poder optar al bono, los funcionarios deberán cumplir dos condiciones básicas: tener al menos seis meses trabajando en la institución dentro del período que se evalúe, y alcanzar una calificación mínima de 35 puntos en su evaluación de desempeño. Quien no llegue a ese puntaje, simplemente no recibe nada.

Ese puntaje se construye combinando dos factores: el 70 % corresponde a la evaluación de desempeño propiamente dicha, y el 30 % restante depende de la asistencia y el comportamiento del funcionario, es decir, si tuvo tardanzas, ausencias o amonestaciones injustificadas durante el período evaluado. Cada falta le resta puntos: desde 1 punto por una tardanza corta hasta 15 puntos si hubo una suspensión.

El monto final depende de qué tan alta sea la calificación obtenida. La escala que fijó el Ipacoop va así:

Escala de Calificación y Bonificaciones Relación entre la puntuación obtenida y el monto asignado (en Balboas) Excelente 91 – 100 pts B/. 500.00 Bueno 81 – 90 pts B/. 350.00 Regular 71 – 80 pts B/. 250.00 Necesito Mejorar 35 – 70 pts B/. 100.00

Quiénes quedan fuera

No todos los funcionarios podrán acceder al beneficio, incluso si cumplen con los puntajes. La resolución excluye a quienes hayan sido separados del cargo por una investigación judicial que termine en sentencia condenatoria, a los que estén en préstamo o comisión de servicios por más de tres meses, y a quienes hayan sido destituidos conforme al régimen disciplinario de la institución.

Hay un matiz importante: si un funcionario está bajo investigación disciplinaria o penal, la Autoridad Nominadora puede suspender de forma preventiva el pago del bono hasta que el proceso concluya. Pero si al final resulta absuelto, sí podrá cobrar lo que le corresponde, siempre que cumpla con los demás requisitos.

¿Y si el funcionario no está de acuerdo con su calificación?

La resolución también prevé qué pasa si alguien no está conforme con los puntos que le asignaron. En ese caso, puede conversar el desacuerdo directamente con quien lo evaluó y, si no llegan a un acuerdo, escalar el caso a un superior de mayor jerarquía. Eso sí: una vez que el funcionario firma el formulario de evaluación, se entiende que aceptó el resultado, y no existe posibilidad de apelación posterior..