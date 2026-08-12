Acodeco iniciará el 17 de agosto pago de prima de antigüedad a exservidores públicos

La entrega presencial de los cheques se realizará en la sede central de la Acodeco, en los salones 18 y 19 , a partir del lunes 17 de agosto.

Luego de más de 12 años de espera, los exservidores públicos de la Acodeco comenzarán a recibir el pago correspondiente a su prima de antigüedad, como resultado de las gestiones realizadas por la actual administración, liderada por el licenciado Ramón Abadi Balid, en conjunto con el Gobierno Nacional.

La institución informó a todos los exfuncionarios que, a partir del lunes 17 de agosto de 2026, se iniciará la entrega de los cheques correspondientes a este derecho laboral.

De acuerdo con la programación establecida, aproximadamente el 90 % de las planillas ya se encuentra listo para el proceso de pago. Los exfuncionarios cuyos nombres no aparezcan en el primer listado serán incluidos en las siguientes remesas, conforme avance el proceso administrativo.

Consulta previa de disponibilidad

Con el propósito de garantizar una atención ordenada y evitar desplazamientos innecesarios, los exfuncionarios deberán verificar previamente si su cheque se encuentra disponible y la fecha asignada para su entrega.

Esta consulta estará disponible en el sitio web oficial de la Acodeco, www.acodeco.gob.pa, en la sección Avisos / Prima de Antigüedad. También puede accederse escaneando el código QR habilitado por la institución, que redirige directamente a la página para ingresar la cédula y verificar el estatus del cheque, así como la fecha y hora asignadas.

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La entrega presencial de los cheques se realizará en la sede central de la Acodeco, en los salones 18 y 19, a partir del lunes 17 de agosto.

Horario de atención:

Lunes a viernes

De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Durante las dos primeras semanas se desarrollará la jornada de entrega masiva

La institución solicita a los beneficiarios acudir únicamente en la fecha que les haya sido asignada, con el propósito de mantener la fluidez y el orden durante el proceso.

Exfuncionarios residentes en las provincias

Los exfuncionarios que residan en las provincias, o que prefieran retirar su cheque en alguna de las sedes regionales de la Acodeco, podrán solicitarlo mediante el correo electrónico primadeantiguedad@acodeco.gob.pa.

En el mensaje deberán indicar:

Nombre completo

Número de cédula

Sede de la administración regional donde desean retirar el cheque

Con esta información, la Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH) realizará las gestiones necesarias para preparar y remitir la documentación correspondiente a la sede regional seleccionada.

Requisitos para retirar el cheque

Para el retiro personal, el exfuncionario deberá presentar:

Cédula de identidad personal vigente, en original y copia

En caso de que el beneficiario no pueda acudir personalmente y autorice a un tercero, la persona designada deberá presentar:

Nota de autorización debidamente autenticada ante notario público

La autorización deberá facultar expresamente al representante para firmar el finiquito en nombre del exfuncionario

en nombre del exfuncionario Original y copia de la cédula del exfuncionario

Original y copia de la cédula de la persona autorizada

Proceso de entrega y firma

Una vez que el exfuncionario se presente en los salones 18 o 19, el personal de atención de la acodeco lo orientará durante el proceso de revisión, entrega y firma del cheque y del respectivo finiquito.

Al finalizar el trámite, se entregará al beneficiario una copia del finiquito debidamente firmado, para que pueda conservarla como parte de su expediente personal.

La institución destaca que el inicio de este proceso representa un paso importante para atender un compromiso pendiente con quienes en su momento prestaron servicios a la entidad, y agradece la colaboración de todos los exfuncionarios, solicitando seguir las instrucciones establecidas, consultar previamente la disponibilidad del cheque y acudir en las fechas correspondientes, con el fin de garantizar un proceso ágil, ordenado y transparente.