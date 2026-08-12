Lotería Nacional trabaja con hasta ocho sorteos de anticipación para garantizar distribución nacional de billetes

El director de la Lotería Nacional indicó que una eventual transformación del modelo de venta podría darse dentro de ocho a diez años , dependiendo de cómo evolucione el mercado y de las preferencias de los compradores.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) mantiene en su bóveda billetes correspondientes a entre siete y ocho sorteos por adelantado, como parte del proceso de producción y distribución que permite garantizar el abastecimiento a sus aproximadamente 14 mil vendedores en todo el país.

Durante un recorrido por la bóveda de la Lotería Nacional, donde se almacenan los billetes de los próximos sorteos, el director de la institución, Isidro Carbonell, explicó que el trabajo se realiza con varios sorteos de anticipación.

“Este proceso normalmente son entre siete a ocho sorteos de diferencia”, explicó Carbonell, quien señaló que este margen permite a la institución contar con un respaldo ante cualquier situación que pueda presentarse.

Desde esta bóveda, el producto es posteriormente trasladado al proceso de clasificación, donde los billetes son organizados de acuerdo con las tablas correspondientes a cada uno de los vendedores y luego distribuidos hacia las agencias de la Lotería Nacional en las diferentes provincias.

Carbonell explicó que actualmente este proceso se realiza principalmente de forma manual, por lo que la institución contempla incorporar maquinaria para agilizar las operaciones de clasificación y manejo del producto.

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Modernización no contempla desplazar a los billeteros

Durante el recorrido, Carbonell también se refirió al proceso de modernización tecnológica que adelanta la Lotería Nacional y descartó que este vaya a significar el desplazamiento de los billeteros.

La digitalización que se plantea actualmente está enfocada en modernizar los procesos internos de la institución, sin cambiar por ahora el mecanismo tradicional de venta de billetes.

El director de la Lotería Nacional indicó que una eventual transformación del modelo de venta podría darse dentro de ocho a diez años, dependiendo de cómo evolucione el mercado y de las preferencias de los compradores.

“Primero vamos a hacerlo dentro de la casa y después miremos esa parte”, subrayó Carbonell.

Además, la institución mantiene un contrato para la impresión de los billetes hasta 2034, por lo que, de momento, los billeteros continuarán siendo parte del mecanismo tradicional de comercialización de la Lotería Nacional.

Información de Nicanor Alvarado

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