Presunta corrupción en permisos de armas deja seis aprehendidos entre funcionarios, exfuncionarios y particulares

Seis personas, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares, fueron aprehendidas este miércoles durante la Operación Tamiz, una investigación que apunta a un presunto esquema de corrupción y uso de documentos falsos para obtener permisos de armas de fuego.

Las diligencias, autorizadas por un juez de garantías, se realizaron en Panamá, Panamá Oeste y Colón, donde las autoridades ubicaron armas, documentos y equipos tecnológicos vinculados al caso. La investigación surgió de una denuncia presentada en febrero de 2026 por la DIASP.

Durante los operativos fueron ubicadas armas de distintos tipos, documentos y equipos tecnológicos presuntamente relacionados con la investigación.

Entre los aprehendidos figuran funcionarios, exfuncionarios y particulares.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en febrero de 2026 por la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), que alertó sobre un supuesto esquema en el que usuarios y funcionarios, presuntamente en complicidad, estarían presentando documentación falsa para obtener permisos de armas de fuego.

La PGN reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y actuando en estricto apego a la Constitución y la Ley.