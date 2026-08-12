AIG activa Centro de Operaciones de Ciberseguridad para vigilar ataques contra instituciones públicas

De acuerdo con Fábrega, actualmente se han desplegado equipos de alta gama en las redes de 20 instituciones consideradas críticas . Estas herramientas generan alertas cuando detectan comportamientos que se salen de los patrones habituales.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) anunció este miércoles en Noticias AM la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC, por sus siglas en inglés), una unidad que permitirá monitorear de manera permanente las redes de instituciones públicas y detectar posibles amenazas antes de que se conviertan en incidentes de mayor impacto.

El administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, explicó que uno de los principales objetivos es pasar de una estrategia enfocada principalmente en reaccionar ante los ataques a un modelo de vigilancia y prevención.

Fábrega detalló que anteriormente existía un equipo encargado de atender incidentes cibernéticos, pero no se contaba con suficiente capacidad para realizar un monitoreo preventivo de las redes gubernamentales.

El nuevo centro operará 24 horas al día, los siete días de la semana, mediante herramientas que monitorean los patrones de comportamiento dentro de las redes y la denominada superficie de ataque, que comprende los dispositivos y sistemas que deben mantenerse actualizados, protegidos y debidamente configurados.

De acuerdo con Fábrega, actualmente se han desplegado equipos de alta gama en las redes de 20 instituciones consideradas críticas. Estas herramientas generan alertas cuando detectan comportamientos que se salen de los patrones habituales.

El personal del centro analiza cada alerta para determinar su nivel de riesgo y, cuando se confirma una amenaza, cuenta con mecanismos para restringirla y evitar que pueda generar un impacto mayor.

Fábrega aseguró que los intentos de ataque contra los sistemas de las instituciones públicas ocurren todos los días y a toda hora, incluso durante la madrugada. Sin embargo, aclaró que estos intentos no necesariamente llegan a convertirse en incidentes.

“Todos los días tenemos intentos de ataque”, afirmó el funcionario, quien agregó que hasta el momento son pocos los incidentes que se han materializado y que su impacto ha sido medible.

Entre las instituciones consideradas de mayor relevancia para la protección de sus sistemas mencionó a la Dirección General de Ingresos (DGI), la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También destacó la protección de infraestructuras consideradas críticas para el funcionamiento del país, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Metro de Panamá y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

El administrador de la AIG advirtió que, aunque actualmente la mayoría de los intentos de ataque no se materializan en incidentes de alto impacto, existe el riesgo de que en cualquier momento se registre una amenaza con consecuencias mayores, de allí la importancia de fortalecer la capacidad de detección y respuesta del Estado.

Los ataques cibernéticos contra instituciones públicas pueden responder a diferentes motivaciones, desde obtener beneficios económicos hasta afectar la imagen del Gobierno o generar impactos por razones geopolíticas.

Fábrega señaló que uno de los ataques más comunes continúa siendo el ransomware, mediante el cual los delincuentes bloquean el acceso a la información de una organización y exigen un pago para restablecerlo.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno no negociará ni pagará recompensas a organizaciones criminales. Ante este tipo de situaciones, la estrategia será recurrir a los esquemas de recuperación para restablecer los servicios afectados.

El funcionario explicó que no todos los ataques tienen una motivación económica. En algunos casos, los grupos buscan utilizar el ataque como un “trofeo” para demostrar que lograron vulnerar los sistemas de un Gobierno, mientras que otros pueden estar relacionados con conflictos o intereses geopolíticos.

Fábrega detalló que el Centro de Operaciones de Ciberseguridad mantiene vigilancia sobre las instituciones gubernamentales y que el personal encargado de esta tarea ya forma parte de la AIG.

Sobre el protocolo ante un incidente, indicó que el primer paso es informar a la ciudadanía y actuar con transparencia, especialmente cuando una afectación tiene consecuencias sobre los servicios digitales que utiliza la población.

En caso de que un ciudadano detecte que un sistema gubernamental se encuentra caído o presenta alguna afectación y no exista un comunicado oficial, puede reportarlo a través del 311, que también cuenta con atención permanente.

Fábrega también indicó que el Gobierno cuenta con más de 100 mil usuarios de servicios digitales, cifra que podría acercarse a los 150 mil. De ese universo, la AIG ha identificado 15 sistemas altamente críticos, entre ellos el sistema SIGA de Aduanas. El funcionario advirtió que una afectación a este sistema podría tener repercusiones en la logística nacional e incluso impactar los precios de productos. Por ello, estos sistemas considerados críticos se encuentran entre los que reciben mayor vigilancia y monitoreo dentro de la estrategia de ciberseguridad del Estado.

Infoplazas y capacitación en inteligencia artificial

El programa de Infoplazas mantiene alrededor de 450 puntos a nivel nacional, de acuerdo con el administrador de la AIG. Fábrega resaltó que las Infoplazas no solo permiten el acceso a herramientas tecnológicas, sino que también son utilizadas para formación educativa y capacitación.

Entre las opciones disponibles mencionó cursos como TalentUp y programas ofrecidos mediante plataformas educativas como Coursera. Según explicó, existen casos de personas que han utilizado estos espacios para capacitarse, obtener certificaciones y posteriormente acceder a oportunidades laborales.

El administrador de la AIG agregó que el Gobierno también avanza en la capacitación de sus propios funcionarios en nuevas tecnologías. Como parte de un acuerdo con Microsoft, más de 3,700 servidores públicos han sido entrenados en inteligencia artificial, según informó Fábrega.

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