Google desplegará nueva red de cables submarinos que conectarán Panamá con otros países de la región ¿Para qué servirán?

De acuerdo con el líder tecnológico, Americas Connect mejorará el alcance, la confiabilidad y la resiliencia de la conectividad, al ofrecer diversidad en las rutas de cables submarinos y conectividad a regiones de nube de Google Cloud geográficamente separadas.

Ciudad de Panamá/Google anunció este martes 11 de agosto la expansión de una infraestructura que permitirá mejorar la conectividad en las Américas y que busca respaldar desde el uso diario de la internet hasta la telemedicina y los avances en la investigación científica.

Se trata de tres nuevos sistemas de cables submarinos: Alisios, Canoa y OlaLuz.

Según explicó el gigante tecnológico, estos sistemas, junto con una nueva ramificación del cable Firmina y las rutas Curie, Nuvem and Sol, forman el proyecto denominado “Americas Connect”.

Panamá forma parte de este desarrollo.

La empresa detalló en un informe que el sistema de cable submarino Alisios conectará a la República Dominicana, Panamá y Chile.

Este cable recibe su nombre en referencia a los vientos alisios, los que soplan a través de los trópicos y el Caribe, utilizados históricamente por los exploradores para navegar entre continentes.

En ese contexto, los cables Alisios hacen alusión a los flujos de datos que navegarán por estas nuevas rutas submarinas.

Google informó que, para profundizar la conectividad regional, Canoa es una nueva ruta de cable submarino que conectará a la República Dominicana con Bermudas.

La palabra canoa proviene de la lengua taína y rinde homenaje a la histórica cultura marítima del Caribe y el Atlántico Norte. Al combinarse con los sistemas de cables Nuvem y Sol, el cable Canoa habilitará una conexión altamente confiable y resiliente desde América Latina y el Caribe directamente hacia Europa y América del Norte.

En tanto, el sistema de cable submarino OlaLuz conectará directamente a la República Dominicana con Florida. El nombre "OlaLuz" combina las palabras en español "ola" (wave) y "luz" (light), haciendo referencia a las ondas de luz que transportan datos a lo largo del cable en el fondo del océano. Esta nueva ruta fortalece significativamente la capacidad de la red entre el Caribe y la costa este de los Estados Unidos, proporcionando una mejora a la resiliencia de la región.

Para robustecer aún más la diversidad de la red, Google también establecerá una nueva ramificación del cable submarino Firmina que aterrizará directamente en la República Dominicana.

El mismo fue construido originalmente para conectar América del Norte con América del Sur, esta nueva ramificación extiende el alcance de alta capacidad de Firmina y aporta conectividad de red adicional al Caribe.

En el lanzamiento del proyecto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo estar orgulloso de que Panamá sea considerado un punto estratégico para esta infraestructura submarina. Para el mandatario, el fortalecimiento de la conectividad regional, acelera los esfuerzos para cerrar la brecha digital, cultivar el talento tecnológico local e impulsar el crecimiento económico de alta tecnología.

“El anuncio de los nuevos cables submarinos marca un hito transformador y se alinea con la Iniciativa del Hub Digital de Panamá y el pilar de infraestructura digital de la Estrategia Nacional Digital. Reconocemos que la construcción de un futuro más próspero requiere de este tipo de infraestructura transformadora, la cual fomenta oportunidades tanto para nuestro país como para la región, impulsándonos hacia una nueva era de integración global segura y competitiva”, subrayó el mandatario.

También le puede interesar: Plan contra sismos: Sinaproc y la AIG coordinan con Google para enviar alertas tempranas a los teléfonos

¿Qué implica Americas Connect?

De acuerdo con el líder tecnológico, Americas Connect mejorará el alcance, la confiabilidad y la resiliencia de la conectividad, al ofrecer diversidad en las rutas de cables submarinos y conectividad a regiones de nube de Google Cloud geográficamente separadas.

En el caso del Pacífico, un anillo submarino creará rutas redundantes que conectarán a Chile con Panamá, junto con un tercer enlace desde Panamá hacia la costa oeste de los EEUU, lo que brindará conectividad a las regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles y Las Vegas.

En tanto, en el mar Caribe, el cable Alisios desde Panamá hasta la República Dominicana se interconectará con un anillo desde la República Dominicana hacia la costa este de los EEUU y las regiones de Google Cloud en Carolina del Sur y Virginia.

La conectividad del Atlántico se fortalecerá con el cable submarino Canoa desde la República Dominicana hasta Bermudas, el cual se interconectará con los cables Nuvem y Sol mediante anillos de cable tanto hacia los Estados Unidos como hacia Europa, brindando conectividad a las regiones de Google Cloud en la costa este de los EEUU (Carolina del Sur y Virginia) y en Europa (Madrid).

Para Google, estas nuevas inversiones, son el camino hacia una “red de nube global más conectada y abierta, enfocada en aumentar el alcance, la confiabilidad y la resiliencia para todos”.

Al evento de lanzamiento también asistieron Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República Dominicana; la Alexa N.H. Lightbourne, JP, MP, ministra de Asuntos Internos del Gobierno de Bermudas; y el biministro de Chile, Louis de Grange, que administra las carteras de Transportes y Telecomunicaciones y la de Obras Públicas.

También podría leer: