Hailey Bieber causa revuelo con inesperada foto en cumpleaños de Kylie Jenner

La fundadora de Rhode asistió al festejo organizado en Beverly Hills, California, y posteriormente mostró varios momentos de una noche marcada por el rosa, la moda y la presencia de conocidas figuras del entretenimiento.

Hailey Bieber volvió a captar la atención en redes sociales después de compartir una particular fotografía tomada durante la celebración anticipada por los 29 años de Kylie Jenner.

La fiesta se realizó el viernes, pocos días antes del cumpleaños oficial de Kylie Jenner, celebrado el 10 de agosto. La empresaria reunió a familiares y amigos cercanos para anticipar la fecha con un evento privado del que posteriormente comenzaron a circular fotografías y videos a través de Instagram.

Entre las publicaciones que generaron mayor atención estuvo una imagen difundida inicialmente por la influencer Devon Lee Carlson y republicada posteriormente por Bieber en sus historias. La fotografía muestra a la empresaria inclinándose hacia la espalda baja de una amiga en un gesto juguetón, mientras la otra mujer permanece apoyada sobre una superficie de mármol y sostiene una bebida.

Bieber aparece utilizando una tiara, mientras que su acompañante lleva jeans de tiro bajo y un top corto, además de una prenda rosa brillante con lentejuelas parcialmente visible. El rostro de la mujer no aparece en la fotografía. La escena rápidamente llamó la atención de seguidores por su carácter desenfadado y se convirtió en uno de los contenidos más comentados de la celebración.

La fundadora de Rhode también apareció en otros registros de la fiesta. Sydney Lee Carlson, hermana de Devon, publicó un video en el que Bieber luce una boa de plumas rosa mientras baila y prepara una bebida utilizando una coctelera. La grabación fue acompañada por el mensaje “The @haileybieber special”.

El rosa dominó buena parte de la estética escogida para el festejo. Kylie Jenner apareció con un minivestido ajustado en ese tono, combinado con zapatos decorados con plumas. También utilizó una boa similar y compartió diferentes fotografías que permitieron observar algunos detalles de la ambientación preparada para recibir a sus invitados.

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La creadora de Kylie Cosmetics mostró además tres pasteles de cumpleaños. Uno estaba decorado con una figura femenina vestida con bikini rosa, mientras otro incorporaba piedras y diferentes elementos de colores. Las imágenes formaron parte de los contenidos que Jenner publicó durante el fin de semana para documentar la celebración.

Entre los asistentes estuvieron Kim Kardashian y Khloé Kardashian, hermanas de la cumpleañera, además de Justin Bieber. El cantante acudió junto a Hailey y ambos fueron fotografiados mientras abandonaban el lugar una vez finalizado el encuentro.

Quien no apareció en las imágenes difundidas públicamente fue Timothée Chalamet, pareja de Kylie Jenner desde 2023. El actor no fue identificado entre los invitados fotografiados durante la fiesta, aunque su ausencia de las publicaciones no permite determinar si participó o no de algún momento privado relacionado con la celebración.

Jenner nació el 10 de agosto de 1997 y aprovechó los días previos a cumplir 29 años para compartir diferentes aspectos de sus actividades personales. La celebración de Beverly Hills se convirtió así en uno de los eventos que acompañaron la llegada de una nueva etapa para la empresaria.

Por su parte, Hailey Bieber mantuvo activa su cuenta de Instagram durante el sábado. La empresaria publicó un carrusel titulado “August so far”, dedicado a recopilar diferentes momentos de las primeras jornadas del mes.

Entre las fotografías incluyó imágenes utilizando un bikini amarillo mientras disfrutaba de actividades al aire libre, además de registros relacionados con sus entrenamientos. Uno de los videos muestra a Bieber realizando sentadillas con un chaleco con peso.

La publicación desde la fiesta de Kylie Jenner terminó convirtiéndose en el contenido que más curiosidad despertó entre sus seguidores, sumándose a las numerosas imágenes que documentaron una celebración privada que rápidamente trascendió hacia las redes sociales.