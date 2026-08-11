Britney Spears alerta sobre uso del bótox tras sufrir una complicación en uno de sus ojos

La cantante estadounidense decidió contar lo ocurrido mediante un video publicado en Instagram, donde también pidió precaución a quienes contemplan realizarse tratamientos estéticos similares.

Britney Spears reveló una experiencia adversa después de someterse a un procedimiento con bótox y aseguró que uno de sus párpados permaneció visiblemente caído durante aproximadamente cuatro semanas.

Según explicó la artista, un médico habría aplicado una cantidad considerable de toxina botulínica alrededor de su ojo izquierdo, procedimiento tras el cual comenzó a notar una modificación en la posición del párpado. Spears utilizó sus dedos durante la grabación para mostrar a sus seguidores cómo había lucido la zona afectada durante las semanas posteriores.

La intérprete señaló que recientemente comenzó a percibir una mejoría. “Y ahora está empezando a levantarse y volver a la normalidad”, afirmó mientras describía como vergonzosa la situación que atravesó. De acuerdo con su relato, el efecto permaneció durante cerca de un mes antes de comenzar a desaparecer progresivamente.

Spears aprovechó su experiencia para lanzar una advertencia especialmente dirigida a mujeres interesadas en realizarse procedimientos estéticos con bótox. “Esta gente y estos médicos pueden arruinarles los ojos. Tengan cuidado con esta gente. Intentan cambiarles la cara y arruinarlo todo. Cuiden sus cuerpos, porque les pertenecen. Eso es todo”, expresó.

La publicación estuvo acompañada por otra contundente frase: “¡No puedes confiar en nadie!”. Sus declaraciones reflejaron la preocupación que manifestó tras experimentar cambios temporales en su rostro, aunque aseguró que la apariencia de su ojo estaba regresando gradualmente a su estado habitual.

El bótox utiliza toxina botulínica y tiene diferentes aplicaciones médicas y cosméticas. Dentro de la medicina estética, se emplea principalmente para disminuir temporalmente determinadas líneas de expresión y arrugas. Su aplicación requiere una valoración adecuada y debe ser realizada por profesionales capacitados, debido a los posibles efectos secundarios asociados al procedimiento.

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La revelación llega después de que Britney Spears compartiera otra extensa publicación relacionada con su situación familiar. La cantante habló sobre su vínculo con sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, además de reflexionar públicamente sobre la maternidad y sus creencias religiosas.

Spears escribió que sentía que había “fracasado como madre” después de que uno de sus hijos le manifestara que no creía en Dios. La estrella también defendió sus propias convicciones espirituales y afirmó mantener su creencia en la existencia de un Espíritu Santo.

En el mismo mensaje recordó un episodio relacionado con sus padres, Jamie Spears y Lynne Spears. Según su versión, ambos llevaron a sus hijos a la playa sin informarle previamente. La cantante aseguró haberse sentido “desmoralizada” al considerar que sus padres compartían tiempo con ellos a sus espaldas y afirmó que “se arrodilló y lloró durante dos meses”.

La artista también volvió a mencionar la tutela legal que condicionó distintos aspectos de su vida durante 13 años. El régimen comenzó en 2008 y finalizó en noviembre de 2021 mediante una decisión judicial. Durante aquel periodo, terceros tuvieron capacidad de decisión sobre diferentes asuntos personales, profesionales y financieros de la cantante.

Desde la terminación de la tutela, Spears ha utilizado principalmente sus perfiles sociales para comunicarse directamente con sus seguidores y compartir episodios de su cotidianidad. Sus publicaciones abarcan desde reflexiones familiares hasta experiencias relacionadas con su imagen y bienestar.

Durante 2026, la intérprete también ha atravesado acontecimientos personales y legales. En marzo fue arrestada por un cargo relacionado con conducir bajo los efectos del alcohol y, posteriormente, ingresó voluntariamente en rehabilitación durante abril. En mayo aceptó un acuerdo destinado a reducir su condena.

Ahora, su experiencia con el tratamiento estético y la caída temporal del párpado vuelve a colocar a Britney Spears bajo atención pública, esta vez por una advertencia sobre los riesgos que pueden acompañar procedimientos cosméticos y la importancia de buscar atención profesional cualificada.