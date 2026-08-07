Ricky Martin celebró el cumpleaños número 18 de sus hijos Matteo y Valentino

Ahora, al cumplir 18 años, los hijos mayores del artista alcanzan la mayoría de edad mostrando personalidades diferentes y una relación cercana con su familia.

El 6 de agosto de 2008 marcó un antes y un después en la vida de Ricky Martin. Ese día nacieron Matteo y Valentino, los mellizos que convirtieron al cantante puertorriqueño en padre y transformaron sus prioridades.

Mucho antes de su nacimiento, Ricky Martin había expresado su deseo de formar una familia. Después de analizar diferentes alternativas, decidió recurrir a la gestación subrogada, un procedimiento que entonces tenía mucha menos visibilidad pública. El intérprete acompañó el embarazo desde sus primeras etapas, estuvo presente durante el nacimiento y escogió personalmente los nombres de sus hijos.

Al explicar aquella elección, reveló el significado especial que tenían para él: “Valentino significa el valiente' y Matteo quiere decir un regalo de Dios'”. La llegada de los bebés cambió por completo una vida hasta entonces dominada por grabaciones, conciertos, viajes y compromisos internacionales.

La paternidad también permitió conocer una dimensión más íntima del cantante. Martin asumió directamente numerosas tareas cotidianas, desde alimentarlos y bañarlos hasta atenderlos durante las noches. Sobre aquella experiencia reconoció: “Es el trabajo más intenso que he hecho. Estoy exhausto, pero nunca he sido tan feliz. Es mágico, es intenso y es una bendición”.

Su intención era participar activamente en cada etapa. “No me quiero perder ni un instante de sus vidas”, aseguraba cuando los mellizos apenas tenían meses. Con el paso del tiempo, esa cercanía se mantuvo pese a las exigencias de su trayectoria artística y a los constantes desplazamientos derivados de sus giras.

Durante su adolescencia, Matteo y Valentino acompañaron frecuentemente a su padre en compromisos profesionales alrededor del mundo. En 2024, Ricky explicó que un sistema de tutores facilitaba que continuaran sus estudios mientras viajaban. Sobre la disposición de ambos para permanecer a su lado afirmó: “Ellos no se quieren ir, están conmigo en todo momento”.

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Aunque comparten cumpleaños, los mellizos han desarrollado identidades distintas. Matteo ha mantenido un perfil reservado y alejado de una exposición constante, mientras Valentino ha mostrado mayor interés por las redes sociales, donde publica contenidos relacionados con el baile y algunos momentos personales.

Esa búsqueda de independencia quedó especialmente clara cuando Valentino pidió ser reconocido por su propia identidad y no únicamente por la fama de su padre. “Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin. Ustedes deben verme como Valentino”, manifestó en un video dirigido a sus seguidores, dejando patente su intención de construir un camino individual.

La familia de Ricky Martin creció posteriormente con la llegada de Lucía, nacida en 2018, y Renn, en 2019, hijos que tuvo junto a su entonces esposo, Jwan Yosef. El cantante ha destacado reiteradamente las diferencias de carácter entre sus cuatro hijos.

“Tengo ya cuatro hijos. Cada uno es un universo diferente”, explicó al hablar de la dinámica familiar, describiendo además a Lucía como “la reina de la casa” y a Renn como un niño tranquilo.

El cumpleaños representa además un momento simbólico para el artista, que ha procurado equilibrar durante años su carrera y paternidad.

En sus recientes vacaciones familiares en Puerto Rico, el artista volvió a mostrar un símbolo de ese vínculo: un collar de perlas con las iniciales de Matteo, Valentino, Lucía y Renn. Mientras Matteo y Valentino cumplen 18 años, Ricky Martin celebra así una nueva etapa de aquella paternidad que comenzó en 2008 y que, desde entonces, ha ocupado un lugar central en su vida.