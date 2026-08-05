Kiara Pérez revela por qué desapareció de las redes sociales

Su reflexión puso sobre la mesa el debate acerca de la presión por obtener visibilidad, acumular seguidores y responder constantemente a las dinámicas que dominan las plataformas digitales.

La cantante de música típica Kiara Pérez reapareció en sus redes sociales con un emotivo video en el que explicó las razones que la llevaron a alejarse temporalmente del mundo digital.

La artista confesó que durante varios días sintió la necesidad de desconectarse de las plataformas, una decisión motivada por el impacto que el entorno virtual estaba teniendo en su bienestar emocional y en su salud mental.

Su testimonio rápidamente generó miles de reacciones entre seguidores y otras figuras públicas, quienes destacaron la importancia de hablar abiertamente sobre el agotamiento que pueden provocar las redes sociales. En la descripción del video, la intérprete dejó una reflexión que marcó el tono de su mensaje: “Existen conversaciones que uno no puede resumir en 30 segundos y esta es una de ellas. Gracias por escucharme.”

A lo largo de la grabación, Kiara explicó que su ausencia no respondió a un problema profesional ni a un retiro definitivo de la música. Por el contrario, aseguró que decidió priorizar su vida fuera de las pantallas y recuperar momentos que, según sus palabras, había dejado de disfrutar por la necesidad constante de documentarlo todo.

Con sinceridad, la artista compartió cómo experimentó ese proceso de desconexión. "La verdad es que no estaba segura de grabar este video. Llevo varios días ausente de las redes sociales. He publicado una que otra cosita en general, pero sentí la necesidad de desaparecerme un poquito. Y aclaro algo: desaparecí, pero no dejé de vivir. Al contrario, estaba viviendo más, pero documentando menos. Porque las redes ya no me estaban haciendo sentir como antes. Yo abría el celular para crear, para comunicar, para inspirarme, pero últimamente lo abría y lo que sentía era ansiedad", afirmó, destacando que el tiempo lejos de las redes le permitió reencontrarse con experiencias cotidianas y reducir la presión de mantenerse permanentemente activa en internet.

La cantante también reconoció que dudó antes de publicar el video, pero finalmente decidió hacerlo para visibilizar una situación que considera cada vez más frecuente entre quienes utilizan las plataformas digitales como parte de su trabajo o de su vida diaria. En ese sentido, profundizó en las razones que la llevaron a tomar distancia del entorno virtual.

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"Hablo de esa sensación de entrar a redes sociales y encontrar peleas, comparaciones, burlas, gente interpretando lo que quiere interpretar o comentando con una facilidad impresionante sobre las vidas, sobre el trabajo de otro. Porque para eso quería ser figura pública: tienes que aguantarte todo, todo lo que venga, sin detenerte ni un segundo a pensar que del otro lado hay un ser humano. Me harté, me fui drenando poquito a poco, me metí tanto en entender las benditas redes sociales que cambian todos los días".

Su reflexión puso sobre la mesa el debate acerca de la presión por obtener visibilidad, acumular seguidores y responder constantemente a las dinámicas que dominan las plataformas digitales. Para Kiara, ese ritmo terminó convirtiéndose en una fuente de ansiedad que afectó su tranquilidad y la motivó a replantear la forma en que utiliza las redes sociales.

El mensaje encontró una respuesta inmediata entre sus seguidores, quienes compartieron experiencias similares y agradecieron la honestidad con la que la cantante abordó un tema que cada vez cobra mayor relevancia. Numerosos comentarios coincidieron en la necesidad de establecer límites saludables frente al consumo de contenido y a la exposición permanente en internet.

Entre las respuestas más destacadas apareció el mensaje de una seguidora que escribió: “Kiara, gracias por compartirlo, así también me he sentido mil veces por aquí y también he dejado de compartir mucho sobre mi vida, porque lastimosamente no todo el mundo es real, no todo el mundo es bueno”, reflejando que muchas personas se identificaron con las emociones expresadas por la artista.

Otra usuaria explicó la estrategia que le ha permitido transformar su experiencia en las plataformas digitales y respondió: “Mi bonita tú sigue brillando y siendo tu🥹🩷 lo que a mí me ha servido mucho es crear la red social que va conmigo.. literal a mi no me sale nada de bochinche, ni problemas, ni nada raro.. puras cosas de salud, bienestar, ejercicio, espiritualidad, etc.. créeme funciona mucho y uno es más feliz porque ve cosas que suman”.

Con este testimonio, Kiara Pérez abrió una conversación sobre la salud mental, el impacto emocional de las redes sociales y la importancia de priorizar el bienestar personal frente a la presión de la viralidad. Su mensaje, lejos de centrarse únicamente en su experiencia, se convirtió en una invitación para reflexionar sobre el equilibrio entre la vida digital y la vida fuera de las pantallas, una realidad con la que cada vez más personas se sienten identificadas.