Ghetto Kids invitan a Shakira a conocer Uganda tras su exitosa colaboración: 'No podemos esperar para verte'

La conexión entre la artista y los niños continúa fortaleciendo una historia que comenzó sobre uno de los escenarios más importantes del mundo.

Luego de compartir presentaciones en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran, el grupo de jóvenes bailarines sorprendió a la artista colombiana con una emotiva invitación para visitar Uganda, el país donde nació el proyecto que ha transformado la vida de decenas de niños en situación de vulnerabilidad.

A través de un video publicado en sus redes sociales, los integrantes del colectivo mostraron algunos de los paisajes más representativos de su tierra y expresaron el deseo de recibir a la cantante barranquillera. Junto a la grabación escribieron un mensaje dirigido a la artista: “Hola, Shakira. ¡Uganda te está llamando! ¡Te invitamos oficialmente, por favor, ven a visitar un lugar al que estamos orgullosos de llamar casa! ¡No podemos esperar a verte! Vamos a llevarte por ahí”.

La producción audiovisual destaca la riqueza natural del país africano con imágenes de exuberantes montañas, cascadas, ríos y extensas zonas verdes. Uno de los momentos más llamativos del recorrido muestra el entorno de Jinja, una región reconocida por albergar el nacimiento del río Nilo, uno de los principales atractivos turísticos de Uganda. Allí, una de las niñas del grupo inicia la presentación diciendo: “Hola Shakira. Soy María. Quiero mostrarte este lugar tan maravilloso”, mientras invita a la cantante a descubrir algunos de los rincones más emblemáticos de su nación.

Como parte del homenaje, los Ghetto Kids también prepararon una canción especialmente dedicada a la intérprete colombiana. En ella expresan su entusiasmo por recibirla y acompañarla en un recorrido por los sitios más representativos de Uganda. “Estamos listos para recibirte y mostrarte muchos lugares de Uganda”, cantan los pequeños bailarines, quienes además manifiestan su ilusión de llevar a Shakira hasta el nacimiento del río Nilo.

La publicación despertó una ola de reacciones entre los seguidores de la artista y del grupo. Decenas de usuarios etiquetaron a Shakira para pedirle que acepte la invitación, mientras destacaban el impacto positivo que ha tenido la relación entre ambas partes. Comentarios como “Tienes que ir reina, ellos te estarán esperando con los brazos abiertos siempre”, “Qué gran oportunidad y visibilidad les diste a estos niños” y “Qué lugar más hermoso” reflejaron el entusiasmo de quienes siguen esta historia desde sus inicios.

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Los Ghetto Kids nacieron en 2014 gracias a la iniciativa de Dauda Kavuma, un profesor de matemáticas que decidió crear oportunidades para niños huérfanos y en situación de pobreza del barrio de Katwe, en Kampala. A través de la Inspire Ghetto Kids Foundation, la organización utiliza la danza como una herramienta de educación, inclusión social y desarrollo personal para menores que enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad.

El vínculo con Shakira comenzó de manera inesperada en mayo de 2026, cuando los jóvenes compartieron un video bailando “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 interpretada por la colombiana junto al cantante nigeriano Burna Boy. La publicación se volvió viral y llamó la atención de la artista, quien decidió compartir el contenido y escribirles un mensaje que cambiaría sus vidas: “Necesito bailarines así. ¿Quieren venir a actuar conmigo en la final?”.

La invitación se hizo realidad el 19 de julio de 2026, cuando los Ghetto Kids subieron al escenario del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para participar en el primer espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl realizado durante una final de la Copa Mundial de la FIFA. Junto a Shakira y Burna Boy interpretaron “Dai Dai” frente a millones de espectadores, protagonizando uno de los momentos más recordados del torneo.

La colaboración continuó semanas después en el Barclays Center de Brooklyn, donde los niños aparecieron como invitados sorpresa durante una presentación de la gira estadounidense de la cantante. Ahora, con una invitación cargada de afecto y orgullo por sus raíces, los Ghetto Kids esperan que la próxima parada de esta historia tenga lugar en Uganda, el hogar que desean compartir con la artista que ayudó a proyectar su talento ante el mundo.