Paulina Rubio enfrenta polémica por presunta deuda con un diseñador

La participación de la artista en el Festival de Coachella 2026 continúa generando repercusiones, aunque esta vez lejos del escenario.

El reconocido diseñador Michael Costello aseguró públicamente que la cantante mexicana aún no ha pagado los dos vestidos que confeccionó especialmente para su actuación junto a la banda española Morat, además de denunciar un supuesto trato irrespetuoso durante el proceso de creación del vestuario.

La intérprete de "Ni una sola palabra" apareció como invitada especial de Morat para interpretar “Mi vicio”, colaboración que ambos artistas lanzaron hace nueve años. Su presencia llamó la atención del público por un llamativo vestido plateado de corte palabra de honor, complementado con un corsé estructurado y una falda drapeada que aportaba movimiento, una elección que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la presentación.

Sin embargo, detrás de ese diseño surgió una controversia que ahora ocupa titulares. Michael Costello, diseñador que ha vestido a múltiples celebridades internacionales y que, según explicó, mantiene una amistad de varios años con la artista, afirmó que fue contactado apenas dos días antes del espectáculo para elaborar el vestuario que luciría en uno de los festivales musicales más importantes del mundo.

Durante una entrevista concedida al programa "Ventaneando", Costello explicó que aceptó el desafío pese al escaso tiempo disponible y describió las dificultades que enfrentó para cumplir con los requerimientos de la cantante. Según relató, debió recorrer varias horas por carretera para reunirse con Rubio y tomarle las medidas necesarias antes de confeccionar las prendas solicitadas.

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El diseñador también expresó que la experiencia estuvo marcada por situaciones que consideró poco profesionales. _“Pero lo que más me molesta es la actitud que tuvo conmigo”_, declaró al recordar el proceso de elaboración de los vestidos, señalando que, incluso después del esfuerzo realizado para cumplir con los plazos, tuvo que esperar durante varias horas antes de poder atender las solicitudes de la artista.

De acuerdo con su versión, la situación se complicó aún más el mismo día de la presentación en Coachella. Costello afirmó que recibió una llamada de Paulina Rubio, quien manifestó su inconformidad con el trabajo entregado y solicitó cambios de último momento. Aunque ya había preparado dos propuestas distintas, la cantante insistió en modificar nuevamente el diseño utilizando telas diferentes.

El creador explicó que intentó hacerle ver las complicaciones logísticas que implicaba esa petición debido a la distancia entre ambos. No obstante, aseguró que la respuesta fue inmediata. _“Me dijo que en dos horas podíamos hacerlo pero no tomó en cuenta que yo tenía que manejar cinco horas para llegar”_, recordó, destacando que finalmente decidió realizar el viaje nuevamente para cumplir con las exigencias y entregar el vestuario definitivo.

Tras completar el trabajo, ambas partes habrían acordado un pago de 2.000 dólares por cada vestido, lo que representa un total de 4.000 dólares. Según Costello, el compromiso era que el dinero sería entregado una vez concluyera el festival, celebrado el pasado 12 de abril, algo que, afirma, nunca ocurrió.

A pesar del monto pendiente, el diseñador sostuvo que su intención ya no es recuperar el dinero, sino llamar la atención sobre una práctica que considera frecuente dentro de la industria del entretenimiento. _“Han sido cuatro meses sin pago. Yo ya no quiero el dinero, todo lo que quiero es sentar un precedente para que los famosos no maltraten a los diseñadores. Conozco muchos casos en que no se les paga"_, manifestó.

Hasta el momento, Paulina Rubio no ha emitido una declaración pública sobre las afirmaciones realizadas por Michael Costello. Mientras tanto, el caso continúa generando conversación en redes sociales y vuelve a poner sobre la mesa la importancia del respeto al trabajo creativo, el cumplimiento de los acuerdos profesionales y las condiciones laborales que enfrentan los diseñadores que colaboran con figuras de la industria musical.