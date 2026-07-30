Ester Expósito anuncia acciones legales tras denunciar una campaña de desinformación

El mensaje llega después de varios días marcados por la circulación de publicaciones virales, titulares engañosos e imágenes creadas con inteligencia artificial que la vinculaban con supuestas situaciones sentimentales y patrimoniales sin sustento.

La actriz española Ester Expósito decidió pronunciarse públicamente para frenar la difusión de informaciones falsas que circulan en redes sociales sobre su vida personal y su presunta relación con el futbolista Kylian Mbappé.

A través de un contundente comunicado publicado en sus plataformas digitales, la intérprete aseguró que los rumores y contenidos difundidos en los últimos meses afectan su imagen y dignidad, por lo que advirtió que recurrirá a acciones legales contra quienes resulten responsables.

El mensaje llega después de varios días marcados por la circulación de publicaciones virales, titulares engañosos e imágenes creadas con inteligencia artificial que la vinculaban con supuestas situaciones sentimentales y patrimoniales sin sustento. La actriz manifestó que la desinformación alcanzó un nivel que considera inaceptable y que, por ese motivo, decidió fijar un límite.

En el inicio del comunicado, Expósito expresó: “En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy”.

La protagonista de Élite afirmó que gran parte de esos contenidos han sido creados con la intención de perjudicar tanto su imagen pública como su esfera privada. Según explicó, las publicaciones buscan desacreditar una historia personal mediante versiones que carecen de fundamento y que han sido replicadas masivamente en internet.

En ese sentido, añadió: “Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad”, una frase con la que resumió su malestar frente a la propagación de rumores que, según sostiene, no guardan relación con la realidad.

La actriz también dejó claro que no permitirá que este tipo de contenidos continúen difundiéndose sin consecuencias. En la parte final del comunicado anunció: “No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables”.

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Durante los últimos días, diferentes perfiles en plataformas digitales compartieron publicaciones que incluían acusaciones y versiones sobre antiguas relaciones sentimentales de la actriz, entre ellas la que mantuvo con el actor mexicano Alejandro Speitzer, además de otros supuestos vínculos con figuras públicas. Algunas de esas publicaciones incluso difundieron afirmaciones relacionadas con presuntas exigencias económicas y conflictos patrimoniales como motivo de rupturas sentimentales, aunque ninguna de esas versiones fue respaldada con pruebas.

La rápida difusión de esos contenidos alimentó una ola de comentarios y especulaciones que alcanzó una amplia repercusión en redes sociales. Ante ese escenario, Expósito decidió responder directamente a través de sus canales oficiales para desmentir las versiones y advertir que defenderá su honor por la vía judicial.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa el impacto que pueden tener la desinformación y las imágenes generadas con inteligencia artificial cuando se utilizan para construir narrativas falsas sobre personajes públicos. En los últimos meses, diversas celebridades han denunciado la circulación de fotografías manipuladas y publicaciones fabricadas que, al viralizarse, dificultan distinguir entre información real y contenido alterado.

Con este pronunciamiento, la intérprete madrileña busca no solo proteger su reputación, sino también enviar un mensaje sobre los límites de la difusión de información sin verificar en plataformas digitales. La decisión de acudir a los tribunales representa un paso firme frente a una situación que, según manifestó, ha afectado directamente su vida personal y su imagen pública.

La actriz cuenta con millones de seguidores en redes sociales y mantiene una destacada proyección internacional gracias a su participación en producciones audiovisuales de gran éxito. Precisamente por ese nivel de exposición, cualquier publicación relacionada con su vida privada suele alcanzar una amplia difusión en pocas horas, fenómeno que ha favorecido la propagación de rumores y versiones no confirmadas.

Con este comunicado, Ester Expósito marca una posición clara frente a las publicaciones que considera difamatorias y deja abierta la puerta a procedimientos judiciales contra quienes elaboren o compartan ese tipo de contenidos. Su mensaje concluye con una advertencia contundente sobre la necesidad de respetar los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen en un entorno digital donde la velocidad de la información no siempre va acompañada de la verificación de los hechos.