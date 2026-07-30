LPF | Así se juega la Jornada 2 del Apertura 2026: seis duelos en cinco sedes

Del Dely Valdés a Penonomé, la segunda fecha promete cerrar aún más una tabla que ya tiene a diez de los doce equipos separados por un punto.

Panamá/La Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo arranca este viernes 31 de julio a las 8:30 p.m, cuando el Deportivo Árabe Unido reciba al Alianza FC en el remodelado Estadio Armando Dely Valdés de Colón.

El expreso azul llega tras dejar escapar una ventaja de 2-0 para terminar empatando 2-2 ante Plaza Amador, mientras el Alianza igualó 0-0 con UMECIT FC en su debut.

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El sábado 1 de agosto habrá doble cartelera. Desde las 6:15 p.m, Sporting San Miguelito recibirá al campeón Plaza Amador en el COS Sports Plaza; los académicos vienen de un 0-0 con Tauro FC, y Plaza arrastra ese mismo 2-2 frente a Árabe Unido.

Más tarde, desde las 8:30 p.m, Tauro FC enfrentará a UMECIT FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un partido que se podrá seguir en vivo por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá. Los albinegros empataron sin goles con Sporting, y UMECIT hizo lo propio ante Alianza. También enfrentaron a mitad de semana al Deportivo Saprissa donde perdieron 1-2.

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El domingo 2 de agosto el fútbol se traslada al interior. Desde las 4:00 p.m, Unión Coclé recibirá a San Francisco FC en el Estadio Virgilio Tejeira de Penonomé; Coclé viene de caer 1-0 ante Herrera FC, mientras los monjes ganaron 2-1 a CD Universitario para liderar el Oeste por goles anotados.

Cierra la actividad dominical, desde las 6:15 p.m. (7:15 p.m. ET), el duelo entre Veraguas United y CD Universitario en el Estadio "Toco" Castillo; el veragüense empató 1-1 con Independiente (CAI) y Universitario llega golpeado tras su derrota ante San Francisco.

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La jornada se cierra el lunes 3 de agosto a las 8:00 p.m. (9:00 p.m. ET), cuando el Club Atlético Independiente reciba a Herrera FC en el Estadio "Muquita" Sánchez. El CAI viene de igualar 1-1 con Veraguas, y Herrera llega motivado tras vencer 1-0 a Unión Coclé.

Con la Conferencia Este completamente apretada tras la primera fecha, esta segunda jornada podría marcar a los primeros líderes claros del Apertura 2026.

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