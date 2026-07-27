LPF | Tauro FC y Sporting San Miguelito no se sacaron ventaja y cerraron con triple empate la Conferencia Este

El compromiso en el estadio Rommel Fernández tuvo ida y vuelta, pero ninguno de los dos arcos cedió.

Panamá/Tauro FC y Sporting San Miguelito finalizaron igualados 0-0 en el estadio Rommel Fernández, en el partido que puso el cierre a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El compromiso fue entretenido pese a la ausencia de goles. En el primer tiempo, los académicos de Sporting fueron los que más insistieron en busca de abrir el marcador, generando las situaciones más claras del período inicial. Para la segunda mitad, los albinegros de Tauro FC mejoraron su producción ofensiva y llevaron más peligro hacia el frente, pero tampoco lograron concretar.

A destacar estuvieron ambos guardametas: José Guerra, bajo los tres palos de Tauro FC, y Marcos de León, en el arco de Sporting San Miguelito, quienes sostuvieron el cero en sus respectivas vallas hasta el pitazo final.

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Con este resultado, la Conferencia Este cerró su primera jornada con un dato curioso: los tres partidos disputados terminaron en empate — Árabe Unido 2-2 Plaza Amador, Alianza FC 0-0 UMECIT FC y ahora Tauro FC 0-0 Sporting San Miguelito.

Resultados completos de la Jornada 1

Conferencia Este

Deportivo Árabe Unido 2-2 Plaza Amador

Alianza FC 0-0 UMECIT FC

Tauro FC 0-0 Sporting San Miguelito

Conferencia Oeste

CD Universitario 1-2 San Francisco FC

Herrera FC 1-0 Unión Coclé

Veraguas United 1-1 CAI

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