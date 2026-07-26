LPF resultados y calendario | La jornada 1 sigue este fin de semana con los siguientes partidos

Panamá/Luego del estelar partido desde el estadio Armando Dely Valdés del pasado viernes 24 de julio, la Liga Panameña de Fútbol puso en marcha este sábado la Jornada 1 del Torneo Apertura, con dos partidos disputados en la primera fecha.

En el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Alianza FC y UMECIT FC igualaron sin goles en el partido que abrió la jornada sabatina.

Posteriormente, en el Estadio de la Universidad Latina, en Penonomé, el Club Deportivo Universitario cayó como local 1-2 ante San Francisco FC, equipo dirigido por el entrenador Jorge Dely Valdés.

Ronaldo Dinolis abrió el marcador para los Monjes Negros al minuto 11, y Víctor Medina amplió la ventaja al minuto 35. Por los universitarios descontó Iván Anderson al minuto 57, sin que el local pudiera revertir el resultado.

Programación de la Jornada 1

Sábado 25 de julio

Alianza FC 0-0 UMECIT FC — Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Club Deportivo Universitario 1-2 San Francisco FC — Estadio Universidad Latina, Penonomé

Domingo 26 de julio

Herrera FC vs. Unión Coclé — Estadio Gustavo Posam, Parita — 4:00 p.m.

Veraguas United vs. Club Atlético Independiente — Estadio Toco Castillo — 6:15 p.m.

Lunes 27 de julio