MLB resultados| Iván Herrera pega su jonrón 14 en doble cartelera entre Cardenales y Rojos

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Panamá/El pelotero panameño Iván Herrera conectó su décimo cuarto cuadrangular de la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas en el segundo partido de una doble cartelera que los Cardenales de San Luis y los Rojos de Cincinnati protagonizaron en la jornada de este lunes.

Herrera jugó como bateador designado y sacó la pelota del parque en la parte alta del cuarto episodio sin corredores en base. Ese fue su único inatrapable en ese encuentro y con él empujó su carrera 53 de la campaña.

Los Cardenales se llevaron la derrota frente a los Rojos por pizarra de 6 carreras a 5.

Primer encuentro

En horas de la tarde, los equipos de San Luis y Cincinnati llevaron a cabo su primer juego del día.

En ese partido, el oriundo de la provincia de Panamá Oeste se fue en blanco en dos oportunidades, anotó una carrera y recibió tres bases por bolas.

Transcurría la parte alta del primer episodio cuando Joshua Báez se puso en circulación, tras ser golpeado por un lanzamiento del abridor Kent Emanuel, y Herrera recibió una base por bolas. Posteriormente ambos llegaron al 'home plate' mediante un doble remolcador de Alec Burleson. Esas dos carreras fueron suficientes para que los Cardenales se llevaran la victoria por 2 a 1.

Tras su desempeño en esos dos encuentros, Herrera tiene un promedio de bateo de .248 en la temporada.

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En la primera base

El también panameño Leonardo Jiménez conectó un hit en cuatro turnos y recibió una base por bola por los Marlins de Miami que perdieron ante los Phillies de Filadelfia por 6 carreras a 5.

Jiménez defendió la primera base en este partido y su registro ofensivo en esta campaña es de .208.

Su compatriota, Edmundo Sosa no participó en ese encuentro por los Phillies.

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Bateador emergente

El santeño Miguel Amaya se ponchó en su único turno al bate en el partido que los Cachorros de Chicago le ganaron a sus vecinos Medias Blancas en 10 episodios, por 7 carreras a 5.

Amaya entró a la caja de bateo como bateador emergente, en la parte baja del noveno episodio, en sustitución de Kevin Alcántara. Allí fue ponchado por el relevista Jordan Hicks.

El pelotero se mantuvo en la alineación como bateador designado, pero no tuvo más oportunidades a la ofensiva. Su promedio de bateo en la campaña es de .240.