Panamá Sub-15 se activa para torneo internacional en México

El equipo será dirigido por César Aguilar quien estuvo al frente del conjunto panameño que se quedó con la medalla de bronce en el torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año.

Panamá/La Selección Masculina Sub-15 de Panamá inicia esta semana su proceso de preparación con miras a un torneo internacional que se disputará del 27 al 31 de agosto en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en la Ciudad de México.

El equipo estará bajo la dirección técnica del entrenador César Aguilar, quien liderará el proceso de selección y preparación del combinado nacional de cara a la competencia internacional.

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Como parte de esta primera etapa, Aguilar ha llamado a un total de 28 jugadores para iniciar los entrenamientos y el proceso de visoria de la preselección Sub-15, con el objetivo de evaluar a los futbolistas y definir posteriormente el grupo que representará a Panamá en México.

Los trabajos comenzarán este martes y se extenderán durante toda la semana. De martes a jueves, las sesiones se realizarán de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en las instalaciones del Mañanitas Country Club. La práctica correspondiente al viernes tendrá su horario y sede por definir.

La Selección Masculina Sub-15 tiene programado viajar el próximo 26 de agosto rumbo a la Ciudad de México para afrontar el torneo internacional, donde disputará un total de tres partidos los días 29, 30 y 31 de agosto.

El certamen se desarrollará en formato de cuadrangular y tendrá como escenario las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol.

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A continuación, los llamados a la primera semana de visoria.

Kenneth Vásquez - CD Universitario George Campbell - Dep Árabe Unido Joao Olivarren - Unión Coclé Yandel Bodkin - Bocas FC Alex Ossa - La Familia FC Leandro Aguilera - Mario Méndez FC Carlos Charles - Veraguas United Patrick Murillo - CA Independiente Michael Merchant - CD Plaza Amador Jorge Linares - CD Plaza Amador Paulino Mitre - CD Plaza Amador Jhostin Sanjur - Veraguas United Arash Guardado - Veraguas United José Fabian Gonzales - CA Independiente Arturo Ward - CA Independiente Maikel Querine - CA Independiente Alexander Pasco - CA Independiente Ronaldo Jiménez - CD Universitario Jhermaine Rodríguez - CD Universitario Luis Martínez - Dep Árabe Unido Edair Domínguez - Dep Árabe Unido Jhonathan Vega - Unión Coclé Anthony Flores - San Martín Islam Duncan - Águilas de la U Melvin Camaño - La Familia FC David Gaitán - La Familia FC Adonai Silvera - Academy Champions FC Luis Triana - Academy Champions FC

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