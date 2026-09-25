India vs Panamá| 'Sele' presenta a seis debutantes en su formación titular

Panamá/La selección de Panamá presentó ante su similar de India una alineación que se compone mayoritariamente de jugadores que tienen su primer partido con el conjunto canalero.

De los 11 titutares, seis juegan su primer partido con la camiseta panameña. Estos son: Marcos De León, Mijahir Jiménez, Rafael Mosquera, Joseph Jones, Daivis Murillo y Jair Modelo.

A los debutantes les acompañan otros jugadores que no eran titulares habituales en el proceso que culminó en el Mundial 2026 como lo son Víctor Griffith, Eduardo Anderson, Giovany Herbert y Tomás Rodríguez.

La formación titular del elenco panameño para este encuentro fue la siguiente: