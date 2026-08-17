LPF Radamel Falcao en Panamá y reacciones de medios internacionales

Panamá/La presencia de Radamel Falcao García y Fredy Guarín transformó la noche del viernes en una auténtica fiesta internacional en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez.

Las leyendas del fútbol colombiano asistieron como invitados de honor al 'Derbi Chorrerano', en el que San Francisco FC superó 2-1 al Club Atlético Independiente (CAI), desatando la euforia entre los fanáticos en las graderías.

A su llegada al coliseo chorrerano, los exseleccionados cafeteros fueron recibidos emotivamente por un grupo de niños vestidos con la camiseta de la selección de Colombia. Durante la velada, destaca el cálido reencuentro entre Falcao y el histórico excapitán de la Selección de Panamá, Román Torres, un momento que acaparó los reflectores de la noche.

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"Es una decisión de vida": Falcao despeja los rumores sobre la LPF y el Sanfra

Ante la ola de especulaciones que lo vinculaban como posible refuerzo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) o como futuro director técnico del San Francisco FC, "El Tigre" ofreció declaraciones en conferencia de prensa para aclarar su situación actual:

Ni retiro ni banquillo: El delantero precisó que no se ha retirado oficialmente como futbolista y desmintió categóricamente que acuda al país para asumir el rol de entrenador.

El delantero precisó que y desmintió categóricamente que acuda al país para asumir el rol de entrenador. Proyecto familiar: Falcao detalló que se radicará temporalmente en Panamá desde mediados de año como parte de una decisión estrictamente familiar.

Falcao detalló que se radicará temporalmente en Panamá desde mediados de año como parte de una decisión estrictamente familiar. Vínculo con La Chorrera: Explicó que sostiene una estrecha amistad de varios años con José Jimeno, propietario del San Francisco FC, agradeciendo a la directiva 'monja' por mantenerle las puertas abiertas en caso de que en algún momento decida vestirse de corto.

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Eco internacional: Las portadas de la prensa sudamericana

El paso de Falcao y Guarín por La Chorrera no pasó desapercibido para los principales medios de comunicación en la región, que reaccionaron de inmediato ante las declaraciones del atacante colombiano:

Diario Marca: "Falcao se va de Colombia: confirmó que vivirá en Panamá y reveló detalles de su futuro en el fútbol".

"Falcao se va de Colombia: confirmó que vivirá en Panamá y reveló detalles de su futuro en el fútbol". Infobae: "Falcao confirmó que se radicará en Panamá, y aún no confirma su futuro deportivo: 'Es una decisión de vida'".

"Falcao confirmó que se radicará en Panamá, y aún no confirma su futuro deportivo: 'Es una decisión de vida'". El Tiempo (Bogotá): "Radamel Falcao García confirma su residencia en Panamá y prioriza el proyecto familiar sobre su futuro deportivo".

La reunión de Falcao y Guarín —quienes compartieron vestuario en el FC Porto y en la Selección Colombia— le otorgó un matiz de gala internacional al balompié panameño, marcando un hito imborrable en el césped sintético del "Muquita" Sánchez.

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