LPF resultados| San Francisco FC vs CAI: 'monjes' se lucen ante la mirada de Falcao y Guarín
Sintoniza el partido Unión Coclé FC vs CD Universitario, el sábado 15 de agosto a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/San Francisco FC se quedó con el triunfo 2-1 frente al Club Atlético Independiente (CAI) en el duelo correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
La figura indiscutible del encuentro fue Keny Bonilla, autor de un doblete que inclinó la balanza a favor del conjunto 'monje'. Bonilla abrió el marcador a los 25 minutos, pero el CAI reaccionó antes del descanso e igualó las acciones a través de Ángel Valencia al minuto 37.
En el segundo tiempo, el "Sanfra" mantuvo el protagonismo y encontró la recompensa al minuto 65, cuando nuevamente Bonilla venció la red rival para sellar el 2-1 definitivo.
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Datos estadísticos
• Posesión: San Francisco FC 52% – 49% CAI
• Total Remates: San Francisco FC 14 – 7 CAI
• Remates a Puerta: San Francisco FC 5 – 4 CAI
• Saques de Esquina: San Francisco FC 4 – 2 CAI
• Fueras de Juego: San Francisco FC 2 – 0 CAI
• Tarjetas Rojas: 0 – 0
• Ataques: San Francisco FC 78 – 78 CAI
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Invitados especiales
Radamel Falcao y Fredy Guarín, dos figuras recordadas del fútbol en Colombia, se presentaron al estadio Agustín 'Muquita' Sánchez en condición de invitados al derbi chorrerano.
A su llegada al estadio, fueron recibidos por niños que tenían la camiseta de la selección de Colombia. Luego procedieron a saludar a quienes los recibían.
Un momento notable de la visita fue cuando Falcao conversó con el exseleccionado de Panamá, Román Torres.