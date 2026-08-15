LPF resultados| San Francisco FC vs CAI: 'monjes' se lucen ante la mirada de Falcao y Guarín

Sintoniza el partido Unión Coclé FC vs CD Universitario, el sábado 15 de agosto a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/San Francisco FC se quedó con el triunfo 2-1 frente al Club Atlético Independiente (CAI) en el duelo correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La figura indiscutible del encuentro fue Keny Bonilla, autor de un doblete que inclinó la balanza a favor del conjunto 'monje'. Bonilla abrió el marcador a los 25 minutos, pero el CAI reaccionó antes del descanso e igualó las acciones a través de Ángel Valencia al minuto 37.

En el segundo tiempo, el "Sanfra" mantuvo el protagonismo y encontró la recompensa al minuto 65, cuando nuevamente Bonilla venció la red rival para sellar el 2-1 definitivo.

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Datos estadísticos

• Posesión: San Francisco FC 52% – 49% CAI

• Total Remates: San Francisco FC 14 – 7 CAI

• Remates a Puerta: San Francisco FC 5 – 4 CAI

• Saques de Esquina: San Francisco FC 4 – 2 CAI

• Fueras de Juego: San Francisco FC 2 – 0 CAI

• Tarjetas Rojas: 0 – 0

• Ataques: San Francisco FC 78 – 78 CAI

Invitados especiales

Radamel Falcao y Fredy Guarín, dos figuras recordadas del fútbol en Colombia, se presentaron al estadio Agustín 'Muquita' Sánchez en condición de invitados al derbi chorrerano.

A su llegada al estadio, fueron recibidos por niños que tenían la camiseta de la selección de Colombia. Luego procedieron a saludar a quienes los recibían.

Un momento notable de la visita fue cuando Falcao conversó con el exseleccionado de Panamá, Román Torres.

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