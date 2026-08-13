Copa Centroamericana 2026 resultado| Alianza FC vs UMECIT FC: 'Verdolagas' se imponen en el duelo panameño

El estadio Rommel Fernández Gutiérrez fue el escenario de un choque entre equipos de la Liga Panameña de Fútbol en un certamen internacional.

Panamá/En un choque vibrante correspondiente a la jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana 2026, el césped del Estadio Rommel Fernández fue testigo de un duelo fratricida con aroma a revancha local y sabor a historia internacional. Alianza FC se impuso por la mínima (1-0) ante UMECIT FC, firmando una victoria trabajada que demuestra que en el fútbol moderno la contundencia pesa más que la simple tenencia de la pelota.

El héroe indiscutible de la velada fue Alvin Mendoza, quien sobre el minuto 30 firmó la única anotación del encuentro, suficiente para inclinar la balanza y sellar los tres puntos para la escuadra verde.

La Pincelada del Triunfo

El desarrollo del partido prometía un cruce táctico cerrado, dada la familiaridad entre ambos planteles de la Liga Panameña de Fútbol. Durante la primera media hora, UMECIT FC intentó adueñarse del ritmo de juego mediante una circulación pausada del balón, pero Alianza se mostró replegado con disciplina y listo para lastimar con transiciones rápidas.

La paridad se rompió al minuto 30. Tras una conexión precisa desde la zona de creación con la asistencia de Perdomo, Alvin Mendoza recibió con ventaja justo en la antesala del área grande. Sin dudarlo dos veces, el atacante sacó un zapatazo diestro, raso y ajustado al poste, que superó la estirada del guardameta rival para encender los festejos aliancistas. Un golazo de pura convicción que terminó definiendo la suerte del compromiso.

Estadísticas

El análisis de los 90 minutos deja ver una contienda sumamente pareja en la que UMECIT gestionó más el esférico, pero careció del punch necesario en el último tramo de la cancha.

A pesar de que UMECIT dominó ligeramente el balón con un 51% de posesión y registró una mayor efectividad en la distribución (79% de precisión en pases frente al 76% de Alianza), ese control territorial no se tradujo en ocasiones claras de gol. La defensiva de Alianza se erigió como un muro infranqueable, forzando a UMECIT a probar suerte desde larga distancia o en situaciones incómodas, lo que derivó en 6 tiros bloqueados por la zaga.

En contraparte, Alianza prefirió la vía del pragmatismo. Generó 2 grandes oportunidades claras frente al arco enemigo y remató a puerta en 3 ocasiones, sacando máximo rédito a la puntería de Mendoza.

Con este resultado, Alianza FC demuestra que en torneos cortos de la Concacaf, saber golpear en el momento justo vale mucho más que acumular pases en campo propio. UMECIT, por su parte, se marcha con un amargo sabor de boca al ver que el dominio del balón no se tradujo en puntos dentro de la tabla.