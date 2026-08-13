LPF noticias | Un Día con el Tauro FC: El conjunto 'Albinegro' siembra pasión, fútbol y valores en la comunidad

El Tauro FC demostró una vez más que su compromiso va mucho más allá de los 90 minutos en el terreno de juego.

Panamá/En una jornada especial orientada a la responsabilidad social y al acercamiento con su fanaticada, el plantel profesional del conjunto albinegro vivió una experiencia inolvidable compartiendo directamente con la comunidad y motivando a las futuras generaciones.

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Convivencia y visita especial al Colegio Ascanio Villalaz

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La actividad arrancó con una salida a las calles donde los futbolistas tuvieron la oportunidad de interactuar de cerca con los aficionados. Posteriormente, el equipo disfrutó de un almuerzo ameno en el restaurante El País de las Mujeres, recargando energías antes de su compromiso principal del día.

El momento más emotivo de la jornada se vivió durante la visita al Colegio Ascanio Villalaz, donde los jugadores del Tauro FC fueron recibidos con entusiasmo por cientos de estudiantes.

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Momentos destacados de la visita escolar:

Inspiración y motivación: El cuerpo técnico y los jugadores compartieron mensajes enfocados en el valor de la disciplina, el trabajo en equipo y la importancia de perseguir los sueños a través del estudio y el deporte.

El cuerpo técnico y los jugadores compartieron mensajes enfocados en el valor de la disciplina, el trabajo en equipo y la importancia de perseguir los sueños a través del estudio y el deporte. Obsequios para la fanaticada infantil: El club hizo entrega de entradas para su próximo partido del Torneo Apertura de la LPF, invitando a la niñez a apoyar al equipo en las graderías.

El club hizo entrega de del Torneo Apertura de la LPF, invitando a la niñez a apoyar al equipo en las graderías. Convivencia y fotos: Los alumnos pudieron fotografiarse, pedir autógrafos y conversar de cerca con sus referentes del fútbol nacional.

El Tauro FC reafirma su compromiso social

Con este tipo de iniciativas, la institución taurina reafirma su papel como un agente de transformación social en el país. El contacto directo con las escuelas y comunidades vulnerables refuerza la identidad del club y consolida un vínculo transparente con las nuevas generaciones de aficionados del fútbol panameño.

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