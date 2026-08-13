Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 14 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 14 DE AGOSTO

📍Chiriquí

• Terrenos de la Alcaldía de Remedios, distrito de Remedios

📍Panamá Oeste

• Anfiteatro de Cerro Cama, distrito de La Chorrera

• Cancha frente a Escuela Primaria de Burunga, en Burunga, distrito de Arraiján

📍Comarca Naso Tjër Di

• Comunidad de Bonyic, cuenca del rio Teribe, distrito especial Naso Tjër Di

📍Veraguas

• Parque Principal de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas

• Terminal de Transporte de La Foresta B, en San Martin de Porres, distrito de Santiago

📍Colón

• Parque Central de Nuevo Chagres, distrito de Providencia

📍Darién

• Agencia del MIDA, en Meteti, distrito de Pinogana

📍Bocas del Toro

• Terrenos de la Feria en Rambala, en el distrito de Chiriqui Grande

📍Panamá

• Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia, distrito de Panamá