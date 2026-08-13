Arranca el Festival Nacional del Manito: Ocú espera recibir a miles de visitantes

Las actividades culminarán el próximo domingo 16 de agosto con el tradicional desfile y actividades bailables, cerrando varios días dedicados al folclore, la cultura y las tradiciones del pueblo ocueño.

Herrera/En Ocú, provincia de Herrera, todo está listo para la celebración de la 53.ª edición del Festival Nacional del Manito, una de las principales expresiones del folclore y las tradiciones del pueblo ocueño.

La inauguración del festival se realizará esta noche en el estrado principal, donde será coronada Ana Lucía, quien presidirá las actividades que se extenderán hasta el próximo domingo.

El programa contempla concursos infantiles y juveniles, homenajes a ocueños distinguidos y una serie de actividades destinadas a preservar las costumbres y manifestaciones folclóricas de la región.

Entre las actividades destacadas se encuentra el tradicional matrimonio campesino, programado para el sábado, además del concurso Dagoberto “Yin” Carrizo Medrano, previsto para las 7:00 p.m. de ese mismo día.

Puede leer: Herrera recibiría nuevos policías y tecnología para reforzar la seguridad

Los organizadores destacan el carácter autóctono del Festival Nacional del Manito y su importancia para mantener vivas las tradiciones del distrito de Ocú.

El evento es organizado por el Patronato del Festival Nacional del Manito, con el respaldo de los centros educativos del distrito y de la comunidad.

Además del componente cultural, el festival representa una oportunidad para los artesanos y artesanas de la región, quienes esperan beneficiarse de la llegada de visitantes.

De acuerdo con los organizadores, se proyecta la llegada de más de 100 mil personas a Ocú durante los días de celebración.

La programación culminará el próximo domingo 16 de agosto con el tradicional desfile y actividades bailables, cerrando varios días dedicados al folclore, la cultura y las tradiciones del pueblo ocueño.

Información de Eduardo Javier Vega

Otras informaciones que le pueden interesar: