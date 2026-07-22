Herrera recibiría nuevos policías y tecnología para reforzar la seguridad

Fernández también solicitó a los organizadores y gobiernos locales coordinar con la Policía Nacional las actividades masivas, especialmente durante los fines de semana, para realizar los estudios de seguridad y determinar el número de agentes necesario.

Chitré, Herrera/La provincia de Herrera recibiría nuevos agentes policiales, vehículos y herramientas tecnológicas, incluidos drones, como parte de los planes para fortalecer la seguridad, anunció el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

Fernández se reunió en Chitré con residentes, representantes de programas de vecinos vigilantes, clubes cívicos y otros sectores de la comunidad para presentar los resultados de la institución y conocer sus principales necesidades.

“Venimos a hacer este conversatorio y a conocer temas diversos que son requeridos por la comunidad”, explicó.

Entre las solicitudes planteadas durante el encuentro figuran más vehículos y personal policial. Fernández indicó que en septiembre se graduará la promoción 103 de agentes, además de una nueva promoción de oficiales, de la cual Herrera resultaría beneficiada.

“Estamos por graduar ahora en septiembre una nueva promoción, que es la promoción 103, y asimismo una promoción de oficiales, con lo cual esta área se va a beneficiar”, manifestó.

El director también adelantó que la Policía Nacional proyecta incorporar tecnología para reforzar sus operaciones en la provincia. “Estuvimos hablando de lo que viene para la Policía Nacional en dotación de tecnología, como el tema de drones, y explicando cómo será la dinámica y los resultados positivos que vamos a tener en la zona de Herrera”, señaló.

Fernández no precisó cuántos policías, vehículos o drones serán destinados a la provincia ni cuándo llegará el nuevo equipo.

Policía reporta resultados favorables en Herrera

Durante la reunión, el director aseguró que Herrera mantiene indicadores delictivos favorables y que la comunidad ha percibido una mejora en materia de seguridad. “Los resultados han sido positivos y la comunidad lo ha sentido, lo cual da muestra del esfuerzo de la Policía Nacional en cambiar esa percepción que tenía la comunidad”, sostuvo.

No obstante, en las declaraciones suministradas no detalló las cifras, los periodos comparados ni los delitos que habrían registrado una reducción.

“Los números que hemos presentado hoy, que son los que podemos documentar, son favorables y positivos”, agregó.

Piden informar sobre actividades masivas

Fernández también solicitó a los organizadores y gobiernos locales coordinar con la Policía Nacional las actividades masivas, especialmente durante los fines de semana, para realizar los estudios de seguridad y determinar el número de agentes necesario.

Recordó que durante 2026 se registró una muerte en un concierto celebrado en Herrera cuya organización, según afirmó, no había sido sometida a una verificación policial de seguridad.

“Exhortamos a la comunidad a seguir haciendo esta prevención, porque desde ahí comienza: que nosotros, como Policía Nacional, sepamos cuáles son las actividades para poder darles cobertura y determinar en qué momento tenemos que reforzar o enviar más personal”, expresó.

Con información de Eduardo Javier Vega.