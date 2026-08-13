Fiscalía inspecciona obra hotelera en Coclé tras denuncia por presunta contaminación ambiental

La Procuraduría informó que la investigación inició de oficio luego de una denuncia en redes sociales por una obra en el cauce de una fuente hídrica y por la presunta contaminación por aguas residuales.

La Fiscalía Superior de Ambiente de la Procuraduría General de la Nación desarrolló una diligencia de inspección técnica ocular en un proyecto hotelero ubicado en una zona costera en la provincia de Coclé.

Las autoridades acudieron al lugar para investigar la presunta comisión de un delito contra el ambiente.

Junto a la Dirección de Investigación Judicial y Dirección Nacional de Inteligencia Policial y funcionarios del Ministerio de Ambiente, además del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Biología Forense, fiscales de Ambiente recabaron una serie de pruebas que permitirán determinar si hubo una vulneración ambiental.

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La Procuraduría informó que la investigación inició de oficio luego de una denuncia en redes sociales por una obra en el cauce de una fuente hídrica y por la presunta contaminación por aguas residuales.

Ahora, la institución busca determinar si en este proyecto se desarrollaron intervenciones sin autorización, además de verificar la posible afectación a la fuente hídrica.

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